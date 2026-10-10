Daftarni robot to‘ldiradi: ruchka ushlagan robot ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi
Ijtimoiy tarmoqlarda kompyuterdagi matnni ruchka yordamida daftarga ko‘chirib yozadigan robot tasvirlangan video keng tarqalmoqda. Maxsus mexanizm bilan jihozlangan qurilma ruchkani aniq harakatlantirib, ekrandagi matnni qog‘ozga qo‘lyozmaga o‘xshash shaklda tushiradi.
Ushbu texnologiya o‘quvchilar va talabalar uchun konspekt tayyorlash jarayonini ancha yengillashtirishi mumkin. Ayniqsa, katta hajmdagi matnlarni daftarga ko‘chirishga ko‘p vaqt sarflaydiganlar uchun bunday qurilma qulay yechim bo‘lishi ehtimol.
Biroq texnologiyaning qulayligi bilan birga ayrim savollar ham yuzaga keladi. Chunki ma’lumotni qo‘lda yozish jarayoni mavzuni yaxshiroq tushunish, eslab qolish va mustaqil fikrlashga yordam berishi mumkin. Robotga haddan tashqari tayanish esa ushbu ko‘nikmalarning rivojlanishiga ta’sir qilishi mumkin.
Shunday ekan, bunday qurilmalar ta’lim jarayonida foydali yordamchiga aylanadimi yoki o‘quvchilarning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini susaytiradimi?
Izohlar 0
…