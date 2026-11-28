Toshkentda ro‘yxatsiz somsa sotgan shaxsga jarima berildi
Toshkent shahrida ruxsat etilgan tartibda ro‘yxatdan o‘tmasdan somsa savdosi bilan shug‘ullangan fuqaro jarimaga tortildi. Uning savdodagi 26 dona somsasi ham musodara qilinib, yo‘q qilinishi belgilandi.
QALAMPIR.UZ tanishgan sud hujjatlariga ko‘ra, voqea joriy yilning 26 oktyabr kuni Yunusobod tumanida sodir bo‘lgan. Tuman davlat soliq inspeksiyasi xodimlari o‘tkazgan tekshiruvda S.M. ismli shaxs davlat ro‘yxatidan o‘tmasdan somsa sotayotgani aniqlangan.
Tekshiruv davomida undan 140 ming so‘m naqd pul va 26 dona somsa olib qo‘yilgan.
24 noyabr kuni Jinoyat ishlari bo‘yicha Yunusobod tuman sudida mazkur huquqbuzarlikka oid ish ko‘rib chiqildi. Sud majlisida fuqaro qilmishidan pushaymonligini bildirib, oilasining yagona boquvchisi ekanini aytgan. U savdo bilan majburiyat tufayli shug‘ullanganini ta’kidlab, suddan yengillik berishni so‘ragan.
Biroq sud uni Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 176-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda aybdor deb topdi.
Qarorga muvofiq, fuqaroga bazaviy hisoblash miqdorining besh baravari — 2 million 60 ming so‘m jarima tayinlandi. Shuningdek, olib qo‘yilgan 26 dona somsani yo‘q qilish belgilandi.
Shu tariqa, ro‘yxatdan o‘tmasdan amalga oshirilgan somsa savdosi fuqaroga jarima va mahsulotlaridan ayrilish bilan yakunlandi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…