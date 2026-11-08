iPhone 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 8 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone DUO, iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max smartfonlarining yangi narxlari e’lon qilindi.
- Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan.
- Masalan, iPhone DUO modellari 2899 dollardan 6299 dollargacha bo‘lgan narxlarda sotuvga chiqarilgan.
- Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkinligi sababli xaridorlarga ma’lumotlarni kuzatib borish tavsiya etiladi.
8 noyabr, 2026 yil holatiga ko‘ra, iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning yangi narxlari e’lon qilindi. Ro‘yxatdan iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari o‘rin olgan. Narxlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi.
iPhone DUO
• 256 GB — 2899 dollar
• 512 GB — 3299 dollar
• 1 TB — 5499 dollar
• 2 TB — 6299 dollar
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1499 dollar
• 256 GB Glacier — 1519 dollar
• 256 GB Black — 1519 dollar
• 256 GB Burgundy — 1519 dollar
• 512 GB — 1749 dollar
• 1 TB — 2899 dollar
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1699 dollar
• 256 GB Silver — 1699 dollar
• 256 GB Glacier — 1719 dollar
• 256 GB Burgundy — 1709 dollar
• 512 GB Black — 1949 dollar
• 512 GB Silver — 1979 dollar
• 512 GB Glacier — 1979 dollar
• 512 GB Burgundy — 1949 dollar
• 1 TB — 2649 dollar
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1579 dollar
• 256 GB Glacier — 1579 dollar
• 256 GB Black — 1679 dollar
• 256 GB Burgundy — 1679 dollar
• 512 GB — 1899 dollar
• 1 TB — 2799 dollar
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1739 dollar
• 256 GB Black — 1729 dollar (aksiya narxida)
• 256 GB Silver — 1709 dollar
• 256 GB Burgundy — 1789 dollar
• 512 GB Black — 1999 dollar
• 512 GB Silver — 2009 dollar
• 512 GB Burgundy — 2029 dollar
• 512 GB Glacier — 2009 dollar
• 1 TB Black — 2649 dollar
• 1 TB Burgundy — 2699 dollar
• 1 TB Glacier — 2999 dollar
• 1 TB Silver — 2799 dollar
Keltirilgan narxlar 8 noyabr, 2026 yil holatiga tegishli. Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.
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