iPhone DUO va 18 Pro modellarining yangi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yil 6-noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 seriyasidagi iPhone DUO, iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari e’lon qilindi.
- Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, rangi hamda SIM-karta turiga qarab turlicha belgilangan.
- Masalan, iPhone DUO modeli 2699 dollardan 6799 dollargacha bo‘lgan narxlarda taklif etilmoqda.
- Savdo nuqtalaridagi mazkur narxlar har kuni o‘zgarishi mumkinligi qayd etilgan.
iPhone 18 seriyasi smartfonlarining 6 noyabr, 2026 yil uchun narxlari ma’lum bo‘ldi. Takliflar orasida iPhone DUO, iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max bor. Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, rangi va SIM-karta turiga qarab belgilangan.
iPhone DUO narxlari:
• 256 GB xotirali versiya — 2699 dollar
• 512 GB — 3199 dollar
• 1 TB — 5499 dollar
• 2 TB — 6799 dollar
eSIM + eSIM konfiguratsiyasidagi iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1519 dollar
• 256 GB Glacier — 1529 dollar
• 256 GB Black — 1519 dollar
• 256 GB Burgundy — 1519 dollar
• 512 GB — 1779 dollar
• 1 TB — 2899 dollar
eSIM + eSIM konfiguratsiyasidagi iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1699 dollar
• 256 GB Silver — 1709 dollar
• 256 GB Glacier — 1719 dollar
• 256 GB Burgundy — 1719 dollar
• 512 GB Black — 1949 dollar
• 512 GB Silver — 1999 dollar
• 512 GB Glacier — 1979 dollar
• 512 GB Burgundy — 1949 dollar
• 1 TB — 2649 dollar
SIM + eSIM konfiguratsiyasidagi iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1579 dollar
• 256 GB Glacier — 1579 dollar
• 256 GB Black — 1649 dollar
• 256 GB Burgundy — 1649 dollar
• 512 GB — 1899 dollar
• 1 TB — 2799 dollar
SIM + eSIM konfiguratsiyasidagi iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1739 dollar
• 256 GB Black — 1719 dollar (aksiya narxida)
• 256 GB Silver — 1719 dollar
• 256 GB Burgundy — 1799 dollar
• 512 GB Black — 1999 dollar
• 512 GB Silver — 2019 dollar
• 512 GB Burgundy — 1999 dollar
• 512 GB Glacier — 2019 dollar
• 1 TB Black — 2649 dollar
• 1 TB Burgundy — 2649 dollar
• 1 TB Glacier — 2999 dollar
• 1 TB Silver — 2799 dollar
Ro‘yxatdagi narxlar 6 noyabr, 2026 yil holatiga ko‘ra keltirilgan. Savdo nuqtasidagi narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin.
Izohlar 0
…