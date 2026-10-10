Kompyuterdagi matnni daftarga chiroyli husnixatda ko‘chirib beruvchi qurilma paydo bo‘ldi

·39·Texno
Kompyuterdagi matnni daftarga chiroyli husnixatda ko‘chirib beruvchi qurilma paydo bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kompyuterdagi matnlarni inson qo‘l yozuviga o‘xshash tarzda daftariga ko‘chirib beruvchi ixcham plotter qurilmasi paydo bo‘ldi.
  • Ushbu qurilma standart ruchka bilan ishlaydi va harflarni jonli husnixatda, daftar chiziqlariga moslashgan holda yozadi.
  • Qurilma talabalar orasida vaqtni tejash imkonini bergani uchun olqishlansa-da, ba’zi pedagoglar qo‘lda yozishning xotira va diqqatga ta’sirini hisobga olib, uning ta’lim sifatiga salbiy ta’siridan xavotir bildirishmoqda.

Oliy ta’lim muassasalarida soatlab daftar to‘ldirish, ma’ruza va referatlarni qo‘lda yozishdan charchagan talabalar uchun zamonaviy texnologiyalar kutilmagan qulaylikni taqdim etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan navbatdagi videorolik millionlab o‘quvchi va talabalarning havasini keltirmoqda: unda oddiy sharikli ruchka o‘rnatilgan ixcham robot kompyuterdagi tayyor matnlarni inson qo‘l yozuvidan mutlaqo farq qilmaydigan tarzda to‘g‘ridan to‘g‘ri katak daftarga ko‘chirib berayotgani aks etgan.

Ushbu video allaqachon tarmoq foydalanuvchilari orasida virus darajasida ommalashib, «bu qurilmani har bir talabaga olib berish kerak» qabilidagi izohlarga sabab bo‘ldi.

Qurilma qanday ishlaydi: Oddiy ruchka va mukammal imitatsiya

Kadrlarda ko‘rinib turgan ixcham plotter (CNC yozuv mashinasi) an’anaviy printerlardan tubdan farq qiladi:

  • Standart ruchka bilan ishlash mexanizmi: Qurilmaning harakatlanuvchi boshchasiga bozordagi eng oddiy sharikli yoki gelli ruchka maxsus qisqich orqali mahkamlanadi;

  • Inson qo‘liga to‘liq taqlid: Robot shtrixlarni to‘g‘ri chiziqli raqamli shrift ko‘rinishida emas, balki xuddi odam yozgandek jonli husnixat, harflar orasidagi bog‘lanishlar va hatto ruchkaning qog‘ozga bosilish kuchini hisobga olgan holda chiqaradi;

  • Daftar chiziqlariga aniq moslashuv: Qurilma matnni oddiy katakli yoki chiziqli maktab daftariga belgilangan chegara va maydonlardan chiqib ketmasdan, benuqson tekislikda tushirib beradi.

Talabalar quvonchi va ta’lim tizimidagi bahslar

Mazkur ixtiro tarmoqda paydo bo‘lishi bilan jamoatchilikni ikki lagerga ajratib qo‘ydi:

  • Talabalar foydasi: Endilikda vaqtni mexanik ravishda ko‘chirib yozishga emas, balki dasturlash, xorijiy tillar yoki real amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga sarflash mumkinligi aytilmoqda;

  • Pedagoglar xavotiri: Ba’zi o‘qituvchilar esa qo‘lda yozish inson xotirasini mustahkamlashi va diqqatni jamlashga xizmat qilishini ta’kidlab, bunday avtomatlashtirish ta’lim sifati va talabalarning mustaqil fikrlashiga salbiy ta’sir ko‘rsatishidan xavotirda;

  • Tarmoqdagi trend: Shunga qaramay, yoshlar ushbu videoni do‘stlari va ota-onalariga hazilomuz ulashib, konspekt tekshiruvlaridan oson o‘tishning eng zo‘r usuli sifatida tavsiya qilmoqda.

Texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan davrda bunday robot-yordamchilar odatiy kundalik yumushlarni tez va sifatli bajarish uchun yana bir qulay vositaga aylanib bormoqda.

CNC yozuv mashinasirobot- yozuvchio‘qitish texnologiyasisotsial media virus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...15 sentabr 22:30Sunʼiy intellekt va inson tafakkuri: til modellari oʻqish jarayonini toʻliq tushuntira olmaydiSunʼiy intellekt va inson tafakkuri: til modellari oʻqish jarayonini toʻliq tushuntira olmaydi11 avgust 21:55Anthropic kompaniyasi Claude uchun koʻrinmas suv belgisini joriy qildiAnthropic kompaniyasi Claude uchun koʻrinmas suv belgisini joriy qildi11 avgust 16:27Google yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdiGoogle yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdi1 iyul 19:54ChatGPT qisqa hikoyalar yozishda insonlarni ortda qoldirdiChatGPT qisqa hikoyalar yozishda insonlarni ortda qoldirdi6 avgust 16:20Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?28 may 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda