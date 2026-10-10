Kompyuterdagi matnni daftarga chiroyli husnixatda ko‘chirib beruvchi qurilma paydo bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kompyuterdagi matnlarni inson qo‘l yozuviga o‘xshash tarzda daftariga ko‘chirib beruvchi ixcham plotter qurilmasi paydo bo‘ldi.
- Ushbu qurilma standart ruchka bilan ishlaydi va harflarni jonli husnixatda, daftar chiziqlariga moslashgan holda yozadi.
- Qurilma talabalar orasida vaqtni tejash imkonini bergani uchun olqishlansa-da, ba’zi pedagoglar qo‘lda yozishning xotira va diqqatga ta’sirini hisobga olib, uning ta’lim sifatiga salbiy ta’siridan xavotir bildirishmoqda.
Oliy ta’lim muassasalarida soatlab daftar to‘ldirish, ma’ruza va referatlarni qo‘lda yozishdan charchagan talabalar uchun zamonaviy texnologiyalar kutilmagan qulaylikni taqdim etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan navbatdagi videorolik millionlab o‘quvchi va talabalarning havasini keltirmoqda: unda oddiy sharikli ruchka o‘rnatilgan ixcham robot kompyuterdagi tayyor matnlarni inson qo‘l yozuvidan mutlaqo farq qilmaydigan tarzda to‘g‘ridan to‘g‘ri katak daftarga ko‘chirib berayotgani aks etgan.
Ushbu video allaqachon tarmoq foydalanuvchilari orasida virus darajasida ommalashib, «bu qurilmani har bir talabaga olib berish kerak» qabilidagi izohlarga sabab bo‘ldi.
Qurilma qanday ishlaydi: Oddiy ruchka va mukammal imitatsiya
Kadrlarda ko‘rinib turgan ixcham plotter (CNC yozuv mashinasi) an’anaviy printerlardan tubdan farq qiladi:
Standart ruchka bilan ishlash mexanizmi: Qurilmaning harakatlanuvchi boshchasiga bozordagi eng oddiy sharikli yoki gelli ruchka maxsus qisqich orqali mahkamlanadi;
Inson qo‘liga to‘liq taqlid: Robot shtrixlarni to‘g‘ri chiziqli raqamli shrift ko‘rinishida emas, balki xuddi odam yozgandek jonli husnixat, harflar orasidagi bog‘lanishlar va hatto ruchkaning qog‘ozga bosilish kuchini hisobga olgan holda chiqaradi;
Daftar chiziqlariga aniq moslashuv: Qurilma matnni oddiy katakli yoki chiziqli maktab daftariga belgilangan chegara va maydonlardan chiqib ketmasdan, benuqson tekislikda tushirib beradi.
Talabalar quvonchi va ta’lim tizimidagi bahslar
Mazkur ixtiro tarmoqda paydo bo‘lishi bilan jamoatchilikni ikki lagerga ajratib qo‘ydi:
Talabalar foydasi: Endilikda vaqtni mexanik ravishda ko‘chirib yozishga emas, balki dasturlash, xorijiy tillar yoki real amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga sarflash mumkinligi aytilmoqda;
Pedagoglar xavotiri: Ba’zi o‘qituvchilar esa qo‘lda yozish inson xotirasini mustahkamlashi va diqqatni jamlashga xizmat qilishini ta’kidlab, bunday avtomatlashtirish ta’lim sifati va talabalarning mustaqil fikrlashiga salbiy ta’sir ko‘rsatishidan xavotirda;
Tarmoqdagi trend: Shunga qaramay, yoshlar ushbu videoni do‘stlari va ota-onalariga hazilomuz ulashib, konspekt tekshiruvlaridan oson o‘tishning eng zo‘r usuli sifatida tavsiya qilmoqda.
Texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan davrda bunday robot-yordamchilar odatiy kundalik yumushlarni tez va sifatli bajarish uchun yana bir qulay vositaga aylanib bormoqda.
Izohlar 0
…