Claude Sonnet 5.5 taqdim etildi: model ancha tezlashdi
Claude Sonnet 5.5 yangi avlod modeli sifatida taqdim etildi. Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, yangi model Sonnet 5'ga nisbatan 30 foiz tezroq ishlaydi va narxi ham 30 foizga arzonlashgan.
Yangi modelning dasturlash va kompyuterdan foydalanish imkoniyatlari bo‘yicha test natijalari ham e’lon qilindi. Terminal-Bench 4.0 testida Claude Sonnet 5.5 70,6 foiz natija qayd etgan. Bu ko‘rsatkich Sonnet 5'da 10,3 foiz bo‘lgan. Opus 5.5 esa ushbu testda 66,4 foiz natija ko‘rsatgan.
FrontierCode 1.1 testida Sonnet 5.5 maksimal rejimda 46,2 foiz, yuqori rejimda 52,1 foiz natija qayd etgan. Sonnet 5 natijasi 42,4 foiz, Opus 5.5 natijasi esa 54,4 foizni tashkil qilgan.
CursorBench 4.0 testida Sonnet 5.5 55,5 foiz natija ko‘rsatgan bo‘lsa, Sonnet 5 34,1 foizda qolgan. Opus 5.5 esa 57,8 foiz natija qayd etgan.
Bilimga asoslangan vazifalarni baholagan GDPval-AA testida Sonnet 5.5 1844 ball, Sonnet 5 1449 ball to‘plagan. Kompyuterdan foydalanish bo‘yicha OSWorld 2.1 testida esa yangi model 80,1 foiz natija qayd etgan.
Vizual diagrammalarni tanib olish testida Sonnet 5.5 61,6 foiz natija ko‘rsatgan. Bu ko‘rsatkich Sonnet 5'da 15,6 foiz bo‘lgan.
Yangi model haqida taqdim etilgan ma’lumotlarda uning dasturlash, bilimga asoslangan vazifalar, kompyuterdan foydalanish va vizual ma’lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlariga urg‘u berilgan.
Izohlar 0
…