Claude Sonnet 5.5 taqdim etildi: model ancha tezlashdi

·33·Texno
Claude Sonnet 5.5 taqdim etildi: model ancha tezlashdi

Claude Sonnet 5.5 yangi avlod modeli sifatida taqdim etildi. Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, yangi model Sonnet 5'ga nisbatan 30 foiz tezroq ishlaydi va narxi ham 30 foizga arzonlashgan.

Yangi modelning dasturlash va kompyuterdan foydalanish imkoniyatlari bo‘yicha test natijalari ham e’lon qilindi. Terminal-Bench 4.0 testida Claude Sonnet 5.5 70,6 foiz natija qayd etgan. Bu ko‘rsatkich Sonnet 5'da 10,3 foiz bo‘lgan. Opus 5.5 esa ushbu testda 66,4 foiz natija ko‘rsatgan.

FrontierCode 1.1 testida Sonnet 5.5 maksimal rejimda 46,2 foiz, yuqori rejimda 52,1 foiz natija qayd etgan. Sonnet 5 natijasi 42,4 foiz, Opus 5.5 natijasi esa 54,4 foizni tashkil qilgan.

CursorBench 4.0 testida Sonnet 5.5 55,5 foiz natija ko‘rsatgan bo‘lsa, Sonnet 5 34,1 foizda qolgan. Opus 5.5 esa 57,8 foiz natija qayd etgan.

Bilimga asoslangan vazifalarni baholagan GDPval-AA testida Sonnet 5.5 1844 ball, Sonnet 5 1449 ball to‘plagan. Kompyuterdan foydalanish bo‘yicha OSWorld 2.1 testida esa yangi model 80,1 foiz natija qayd etgan.

Vizual diagrammalarni tanib olish testida Sonnet 5.5 61,6 foiz natija ko‘rsatgan. Bu ko‘rsatkich Sonnet 5'da 15,6 foiz bo‘lgan.

Yangi model haqida taqdim etilgan ma’lumotlarda uning dasturlash, bilimga asoslangan vazifalar, kompyuterdan foydalanish va vizual ma’lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlariga urg‘u berilgan.

ClaudeDasturlashModel
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada sunʼiy intellekt agenti sportzal tizimini buzib kirdiAvstraliyada sunʼiy intellekt agenti sportzal tizimini buzib kirdi11 avgust 02:55Sunʼiy intellekt olamida muhim burilish: MCP protokoli yangi bosqichga koʻtarilmoqdaSunʼiy intellekt olamida muhim burilish: MCP protokoli yangi bosqichga koʻtarilmoqda21 iyul 01:50Clawdmeter: Claude Code foydalanish statistikasi uchun ixcham ish stoli qurilmasiClawdmeter: Claude Code foydalanish statistikasi uchun ixcham ish stoli qurilmasi15 may 00:22Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ong2 iyul 03:22Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdi30 iyun 23:25OpenAI shov-shuvli qaror qabul qildi: GPT-6.1 Astra xavf tufayli bekor qilindi!OpenAI shov-shuvli qaror qabul qildi: GPT-6.1 Astra xavf tufayli bekor qilindi!Bugun 08:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi