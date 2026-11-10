iPhone 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar e’lon qilindi
10 noyabr, 2026 yil holatiga ko‘ra, iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning yangi narxlari ma’lum bo‘ldi. Ro‘yxatda iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bor. Qurilmalar narxi xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199 dollar
• 512 GB — 3599 dollar
• 1 TB — 5499 dollar
• 2 TB — 6499 dollar
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1649 dollar
• 256 GB Glacier — 1649 dollar
• 256 GB Black — 1649 dollar
• 256 GB Burgundy — 1649 dollar
• 512 GB — 1999 dollar
• 1 TB — 2899 dollar
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1799 dollar
• 256 GB Silver — 1799 dollar
• 256 GB Glacier — 1799 dollar
• 256 GB Burgundy — 1799 dollar
• 512 GB Black — 2099 dollar
• 512 GB Silver — 2099 dollar
• 512 GB Glacier — 2149 dollar
• 512 GB Burgundy — 2099 dollar
• 1 TB — 3099 dollar
• 2 TB Black — 3099 dollar (mega aksiya)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1749 dollar
• 256 GB Glacier — 1749 dollar
• 256 GB Black — 1749 dollar
• 256 GB Burgundy — 1749 dollar
• 512 GB — 2099 dollar
• 1 TB — 2999 dollar
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1849 dollar
• 256 GB Black — 1859 dollar (aksiya narxida)
• 256 GB Silver — 1849 dollar
• 256 GB Burgundy — 1879 dollar
• 512 GB Black — 2149 dollar
• 512 GB Silver — 2149 dollar
• 512 GB Burgundy — 2149 dollar
• 512 GB Glacier — 2149 dollar
• 1 TB Black — 3099 dollar
• 1 TB Burgundy — 3099 dollar
• 1 TB Glacier — 3299 dollar
• 1 TB Silver — 3299 dollar
Keltirilgan narxlar 10 noyabr, 2026 yil holatiga tegishli. Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.
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