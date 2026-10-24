iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari qancha?
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari — 24 oktyabr, 2026 yil
iPhone DUO
- 256 GB — 3 999 dollar
- 512 GB — 4 799 dollar
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro
- 256 GB Silver — 1 549 dollar
- 256 GB Glacier — 1 559 dollar
- 256 GB Black — 1 559 dollar
- 256 GB Burgundy — 1 559 dollar
- 512 GB — 1 819 dollar
- 1 TB — 2 899 dollar
iPhone 18 Pro Max
- 256 GB Black — 1 749 dollar
- 256 GB Silver — 1 749 dollar
- 256 GB Glacier — 1 749 dollar
- 256 GB Burgundy — 1 799 dollar
- 512 GB Black — 1 999 dollar
- 512 GB Silver — 2 019 dollar
- 512 GB Glacier — 1 999 dollar
- 512 GB Burgundy — 2 099 dollar
- 1 TB — 2 699 dollar
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro
- 256 GB Silver — 1 549 dollar
- 256 GB Glacier — 1 579 dollar
- 256 GB Black — 1 589 dollar
- 256 GB Burgundy — 1 589 dollar
- 512 GB — 1 869 dollar
- 1 TB — 2 799 dollar
iPhone 18 Pro Max
- 256 GB Glacier — 1 779 dollar
- 256 GB Black — 1 759 dollar
- 256 GB Silver — 1 759 dollar
- 256 GB Burgundy — 1 809 dollar
- 512 GB Black — 2 089 dollar
- 512 GB Silver — 2 089 dollar
- 512 GB Burgundy — 2 099 dollar
- 512 GB Glacier — 2 099 dollar
- 1 TB Black — 2 679 dollar
- 1 TB Burgundy — 2 699 dollar
- 1 TB Glacier — 2 999 dollar
- 1 TB Silver — 2 999 dollar
Eslatma: narxlar har soatda o‘zgarib turishi mumkin.
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