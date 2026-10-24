iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari qancha?

·4·Texno
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari qancha?

iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari — 24 oktyabr, 2026 yil

iPhone DUO

- 256 GB — 3 999 dollar

- 512 GB — 4 799 dollar

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

- 256 GB Silver — 1 549 dollar

- 256 GB Glacier — 1 559 dollar

- 256 GB Black — 1 559 dollar

- 256 GB Burgundy — 1 559 dollar

- 512 GB — 1 819 dollar

- 1 TB — 2 899 dollar

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Black — 1 749 dollar

- 256 GB Silver — 1 749 dollar

- 256 GB Glacier — 1 749 dollar

- 256 GB Burgundy — 1 799 dollar

- 512 GB Black — 1 999 dollar

- 512 GB Silver — 2 019 dollar

- 512 GB Glacier — 1 999 dollar

- 512 GB Burgundy — 2 099 dollar

- 1 TB — 2 699 dollar

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

- 256 GB Silver — 1 549 dollar

- 256 GB Glacier — 1 579 dollar

- 256 GB Black — 1 589 dollar

- 256 GB Burgundy — 1 589 dollar

- 512 GB — 1 869 dollar

- 1 TB — 2 799 dollar

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Glacier — 1 779 dollar

- 256 GB Black — 1 759 dollar

- 256 GB Silver — 1 759 dollar

- 256 GB Burgundy — 1 809 dollar

- 512 GB Black — 2 089 dollar

- 512 GB Silver — 2 089 dollar

- 512 GB Burgundy — 2 099 dollar

- 512 GB Glacier — 2 099 dollar

- 1 TB Black — 2 679 dollar

- 1 TB Burgundy — 2 699 dollar

- 1 TB Glacier — 2 999 dollar

- 1 TB Silver — 2 999 dollar

Eslatma: narxlar har soatda o‘zgarib turishi mumkin.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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