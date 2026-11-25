iPhone 18 Pro va Pro Max yangi narxlari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 25 noyabr holatiga ko'ra iPhone 18 seriyasidagi smartfonlarning sotuv narxlari e'lon qilindi.
- Ushbu ro'yxatdan iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari o'rin olgan bo'lib, ularning qiymati xotira hajmi, rangi hamda SIM konfiguratsiyasiga qarab farqlanadi.
- Masalan, iPhone DUO modeli 2999 dollardan 6199 dollargacha bo'lgan narxlarda taklif etilmoqda.
25 noyabr 2026 yil holatiga ko‘ra iPhone 18 seriyasi smartfonlarining narxlari taqdim etildi. Ro‘yxatda iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bor. Qurilmalar xotira hajmi, rangi va SIM konfiguratsiyasiga qarab turli narxlarda taklif qilinmoqda.
iPhone DUO
• 256 GB — 2999 dollar;
• 512 GB — 3449 dollar;
• 1 TB — 5099 dollar;
• 2 TB — 6199 dollar.
eSIM + eSIM versiyalari
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549 dollar;
• 256 GB Glacier — 1579 dollar;
• 256 GB Black — 1579 dollar;
• 256 GB Burgundy — 1599 dollar;
• 512 GB — 1799 dollar;
• 1 TB — 2799 dollar.
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1749 dollar;
• 256 GB Silver — 1749 dollar;
• 256 GB Glacier — 1759 dollar;
• 256 GB Burgundy — 1699 dollar;
• 512 GB Black — 2029 dollar;
• 512 GB Silver — 2099 dollar;
• 512 GB Glacier — 2049 dollar;
• 512 GB Burgundy — 2099 dollar;
• 1 TB — 2749 dollar.
SIM + eSIM versiyalari
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1619 dollar;
• 256 GB Glacier — 1599 dollar;
• 256 GB Black — 1639 dollar;
• 256 GB Burgundy — 1639 dollar;
• 512 GB — 1899 dollar;
• 1 TB — 2799 dollar.
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1799 dollar;
• 256 GB Black — 1799 dollar;
• 256 GB Silver — 1799 dollar;
• 256 GB Burgundy — 1799 dollar;
• 512 GB Black — 2099 dollar;
• 512 GB Silver — 2129 dollar;
• 512 GB Burgundy — 2129 dollar;
• 512 GB Glacier — 2099 dollar;
• 1 TB Black — 2799 dollar;
• 1 TB Burgundy — 2799 dollar;
• 1 TB Glacier — 2799 dollar;
• 1 TB Silver — 2999 dollar.
Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin. Keltirilgan qiymatlar 2026 yil 25 noyabr holatiga tegishli.
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