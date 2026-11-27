iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 27 noyabr kungi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 27 noyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 seriyasidagi smartfonlar, jumladan iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari uchun narxlar belgilandi.
- Qurilmalar eSIM + eSIM hamda SIM + eSIM versiyalarida taqdim etilib, xotira hajmi va rangiga qarab turlicha qiymatga ega. iPhone DUO modelining narxi 256 GB hajmli versiyasi uchun 2849 dollardan boshlanib, 2 TB hajmli versiyasi uchun 6199 dollargacha yetadi.
2026 yil 27 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 seriyasidagi smartfonlar, jumladan, iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining narxlari quyidagicha. Ro‘yxatda eSIM + eSIM hamda SIM + eSIM versiyalari alohida ko‘rsatilgan.
iPhone DUO
• 256 GB: $2849
• 512 GB: $3399
• 1 TB: $5099
• 2 TB: $6199
eSIM + eSIM versiyasi
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1539
• 256 GB, Glacier: $1539
• 256 GB, Black: $1539
• 256 GB, Burgundy: $1539
• 512 GB: $1799
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: $1729
• 256 GB, Silver: $1719
• 256 GB, Glacier: $1729
• 256 GB, Burgundy: $1689
• 512 GB, Black: $1999
• 512 GB, Silver: $2039
• 512 GB, Glacier: $1999
• 512 GB, Burgundy: $2029
• 1 TB: $2599
SIM + eSIM versiyasi
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1589
• 256 GB, Glacier: $1579
• 256 GB, Black: $1619
• 256 GB, Burgundy: $1599
• 512 GB: $1879
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: $1779
• 256 GB, Black: $1749
• 256 GB, Silver: $1769
• 256 GB, Burgundy: $1769
• 512 GB, Black: $2029
• 512 GB, Silver: $2079
• 512 GB, Burgundy: $2059
• 512 GB, Glacier: $2019
• 1 TB, Black: $2749
• 1 TB, Burgundy: $2749
• 1 TB, Glacier: $2749
• 1 TB, Silver: $2999
Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…