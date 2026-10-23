iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi

·301·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi

iPhone 18 Pro:

256 GB — 1 559 dollar (Silver, Glacier, Black, Burgundy).

512 GB — 1 819 dollar.

1 TB — 2 899 dollar.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — 1 749 dollar (Black, Silver, Glacier).

256 GB — 1 799 dollar (Burgundy).

512 GB — 1 999 dollar (Black, Glacier), 2 019 dollar (Silver), 2 099 dollar (Burgundy).

1 TB — 2 699 dollar.

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

256 GB — 1 549 dollar (Silver), 1 579 dollar (Glacier), 1 589 dollar (Black, Burgundy).

512 GB — 1 869 dollar.

1 TB — 2 799 dollar.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — 1 759 dollar (Black, Silver), 1 779 dollar (Glacier), 1 809 dollar (Burgundy).

512 GB — 2 089 dollar (Black), 2 099 dollar (Silver, Burgundy, Glacier).

1 TB — 2 699 dollar (Black), 2 799 dollar (Burgundy), 2 999 dollar (Glacier, Silver).

Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin. Aniq ma’lumot olish uchun sotuvchi bilan bog‘lanish tavsiya etiladi.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleSmartfonlar narxi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 20 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 20 oktyabrdagi narxlari20 oktabr 15:16iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandiiPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi19 oktabr 14:06iPhone 18 Pro Max narxlari o‘zgardi: yangi ro‘yxatiPhone 18 Pro Max narxlari o‘zgardi: yangi ro‘yxat18 oktabr 12:48iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 16 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 16 oktyabrdagi narxlari16 oktabr 15:33iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari e’lon qilindiiPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari e’lon qilindi15 oktabr 12:17iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 14 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 14 oktyabrdagi narxlari14 oktabr 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi