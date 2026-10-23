iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro:
256 GB — 1 559 dollar (Silver, Glacier, Black, Burgundy).
512 GB — 1 819 dollar.
1 TB — 2 899 dollar.
iPhone 18 Pro Max:
256 GB — 1 749 dollar (Black, Silver, Glacier).
256 GB — 1 799 dollar (Burgundy).
512 GB — 1 999 dollar (Black, Glacier), 2 019 dollar (Silver), 2 099 dollar (Burgundy).
1 TB — 2 699 dollar.
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
256 GB — 1 549 dollar (Silver), 1 579 dollar (Glacier), 1 589 dollar (Black, Burgundy).
512 GB — 1 869 dollar.
1 TB — 2 799 dollar.
iPhone 18 Pro Max:
256 GB — 1 759 dollar (Black, Silver), 1 779 dollar (Glacier), 1 809 dollar (Burgundy).
512 GB — 2 089 dollar (Black), 2 099 dollar (Silver, Burgundy, Glacier).
1 TB — 2 699 dollar (Black), 2 799 dollar (Burgundy), 2 999 dollar (Glacier, Silver).
Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin. Aniq ma’lumot olish uchun sotuvchi bilan bog‘lanish tavsiya etiladi.
Izohlar 0
…