iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max modellari narxi yangilandi
2026 yil 1 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 seriyasidagi smartfonlarning yangi narxlari ma’lum qilindi. Qiymatlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi. iPhone Duo‘ning 256 GB xotirali versiyasi 2899 dollar, 512 GB xotirali modeli esa 3299 dollardan taklif etilmoqda.
iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM
• 256 GB, Silver: 1529 dollar
• 256 GB, Glacier: 1529 dollar
• 256 GB, Black: 1529 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1529 dollar
• 512 GB: 1799 dollar
• 1 TB: 2899 dollar
iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM
• 256 GB, Black: 1699 dollar
• 256 GB, Silver: 1719 dollar
• 256 GB, Glacier: 1739 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1759 dollar
• 512 GB, Black: 1949 dollar
• 512 GB, Silver: 1979 dollar
• 512 GB, Glacier: 1979 dollar
• 512 GB, Burgundy: 1999 dollar
• 1 TB: 2599 dollar
iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM
• 256 GB, Silver: 1539 dollar
• 256 GB, Glacier: 1589 dollar
• 256 GB, Black: 1569 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1569 dollar
• 512 GB: 1839 dollar
• 1 TB: 2799 dollar
iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM
• 256 GB, Glacier: 1739 dollar
• 256 GB, Black: 1729 dollar
• 256 GB, Silver: 1729 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1809 dollar
• 512 GB, Black: 1999 dollar
• 512 GB, Silver: 2029 dollar
• 512 GB, Burgundy: 1999 dollar
• 512 GB, Glacier: 2049 dollar
• 1 TB, Black: 2649 dollar
• 1 TB, Burgundy: 2699 dollar
• 1 TB, Glacier: 2999 dollar
• 1 TB, Silver: 2999 dollar
Keltirilgan narxlar 2026 yil 1 noyabr holatiga tegishli. Savdo manbasi ma’lumotiga ko‘ra, smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin. Shu sababli xariddan oldin tanlangan modelning amaldagi narxini aniqlashtirish lozim.
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