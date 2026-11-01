iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max modellari narxi yangilandi

·60·Texno
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max modellari narxi yangilandi

2026 yil 1 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 seriyasidagi smartfonlarning yangi narxlari ma’lum qilindi. Qiymatlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi. iPhone Duo‘ning 256 GB xotirali versiyasi 2899 dollar, 512 GB xotirali modeli esa 3299 dollardan taklif etilmoqda.

iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1529 dollar

• 256 GB, Glacier: 1529 dollar

• 256 GB, Black: 1529 dollar

• 256 GB, Burgundy: 1529 dollar

• 512 GB: 1799 dollar

• 1 TB: 2899 dollar

iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Black: 1699 dollar

• 256 GB, Silver: 1719 dollar

• 256 GB, Glacier: 1739 dollar

• 256 GB, Burgundy: 1759 dollar

• 512 GB, Black: 1949 dollar

• 512 GB, Silver: 1979 dollar

• 512 GB, Glacier: 1979 dollar

• 512 GB, Burgundy: 1999 dollar

• 1 TB: 2599 dollar

iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1539 dollar

• 256 GB, Glacier: 1589 dollar

• 256 GB, Black: 1569 dollar

• 256 GB, Burgundy: 1569 dollar

• 512 GB: 1839 dollar

• 1 TB: 2799 dollar

iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM

• 256 GB, Glacier: 1739 dollar

• 256 GB, Black: 1729 dollar

• 256 GB, Silver: 1729 dollar

• 256 GB, Burgundy: 1809 dollar

• 512 GB, Black: 1999 dollar

• 512 GB, Silver: 2029 dollar

• 512 GB, Burgundy: 1999 dollar

• 512 GB, Glacier: 2049 dollar

• 1 TB, Black: 2649 dollar

• 1 TB, Burgundy: 2699 dollar

• 1 TB, Glacier: 2999 dollar

• 1 TB, Silver: 2999 dollar

Keltirilgan narxlar 2026 yil 1 noyabr holatiga tegishli. Savdo manbasi ma’lumotiga ko‘ra, smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin. Shu sababli xariddan oldin tanlangan modelning amaldagi narxini aniqlashtirish lozim.

iPhone 18AppleSmartfonlar narxi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari qancha?iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari qancha?24 oktabr 11:39iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi23 oktabr 14:01iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 14 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 14 oktyabrdagi narxlari14 oktabr 11:15iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 13 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 13 oktyabrdagi narxlari13 oktabr 12:28iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlari9 oktabr 12:56iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindiiPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi8 oktabr 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari