iPhone 18 DUO, Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 20 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 turkumidagi DUO, 18 Pro va 18 Pro Max modellarining xotira hajmi hamda korpus rangiga bog‘liq narxlari e’lon qilindi.
- Qurilmalar narxi xotira sig‘imi va SIM-karta turi (eSIM+eSIM yoki SIM+eSIM) kabi texnik xususiyatlarga qarab turlicha belgilangan.
- Xususan, iPhone DUO modellari 3199 dollardan 6299 dollargacha, Pro va Pro Max versiyalari esa 1549 dollardan 3299 dollargacha bo‘lgan narxlarda taklif etilmoqda.
20 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 turkumidagi qurilmalar uchun narxlar quyidagicha. Ma’lumotlar iPhone DUO, 18 Pro va 18 Pro Max modellarini qamrab oladi. Ayrim modellar xotira hajmi va korpus rangiga qarab turli narxlarda taklif qilingan.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199$
• 512 GB — 3599$
• 1 TB — 5499$
• 2 TB — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1619$
• 256 GB Burgundy — 1629$
• 512 GB — 1899$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1779$
• 256 GB Silver — 1749$
• 256 GB Glacier — 1749$
• 256 GB Burgundy — 1719$
• 512 GB Black — 2149$
• 512 GB Silver — 2149$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2149$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1639$
• 256 GB Glacier — 1609$
• 256 GB Black — 1699$
• 256 GB Burgundy — 1679$
• 512 GB — 1979$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1799$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1849$
• 512 GB Black — 2149$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2249$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2949$
• 1 TB Burgundy — 2949$
• 1 TB Glacier — 3299$
• 1 TB Silver — 3299$
Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin.
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