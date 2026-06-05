Дам олиш кунлари иссиқлик кучаяди

·45·Ўзбекистон
Дам олиш кунлари иссиқлик кучаяди

Ўзбекистонда ҳафтанинг охирига келиб ҳаво яна исий бошлайди. Синоптиклар маълумотига кўра, дам олиш кунларида республика ҳудудларининг аксариятида қуруқ ва нисбатан иссиқ об-ҳаво ҳукм суради.

“Ўзгидромет” прогнозларига кўра, 5 июнь куни айрим ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин. Хусусан, Тошкент, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари ҳамда Фарғона водийсининг баъзи туманларида ёғингарчилик эҳтимоли сақланиб қолади.

Республиканинг қолган ҳудудларида эса асосан қуруқ об-ҳаво кузатилиб, кундузги ҳарорат 28-33 даража атрофида бўлади. Жанубий вилоятларда ҳаво 36 даражагача исиши мумкин.

6 ва 7 июнь кунлари мамлакатнинг катта қисмида ёғингарчилик кутилмаяпти. Фақат Фарғона водийси ва Қорақалпоғистоннинг айрим ҳудудларида қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин.

Мутахассислар таъкидлашича, дам олиш кунлари ҳарорат босқичма-босқич кўтарилиб, якшанба куни айрим жойларда 34-37 даражагача етади.

Шамол тезлиги секундига 7-12 метрни ташкил этади. Айрим ҳудудларда шамол кучайиб, чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин. Республика шимолида эса шамол тезлиги 20-22 метр/секундгача етиши эҳтимоли бор.

Тоғли ва тоғолди ҳудудларда эса ёмғир ва момақалдироқлар сақланиб қолади. Айрим жойларда сел ва сув тошқини хавфи ҳам мавжуд.

Тошкент шаҳрида бугун куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин. Бироқ шанба ва якшанба кунлари пойтахтда қуруқ об-ҳаво кузатилиб, ҳарорат 36 даражагача кўтарилиши кутилмоқда.

Синоптиклар маълумотига кўра, жорий ёз мавсуми давомида айрим кунларда ҳаво ҳарорати экстремал кўрсаткичларга яқинлашиши мумкин. Ёзнинг энг иссиқ паллаларида айрим ҳудудларда ҳарорат 44 даражагача, чўл ва жанубий минтақаларда эса 47 даражагача кўтарилиши эҳтимол қилинмоқда.

ЎзбекистонТошкентСамарқандФарғона водийсиҚорақалпоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКеча, 17:32Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Кеча, 16:47Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Кеча, 13:34Ўзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиЎзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиКеча, 13:22Тошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиТошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиКеча, 12:16Чустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиЧустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиКеча, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди