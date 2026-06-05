Россиянинг Boeing ва Airбус ўрнини босувчи MS-21 самолёти 2027-йилда чиқади
Россиянинг Boeing 737 ва Airбус А320 каби ҳаво кемаларига муқобил сифатида ишлаб чиқилаётган MS-21 самолётларининг илк етказиб бериш муддати маълум қилинди. Ростех раҳбари Сергей Чемезовнинг сўзларига кўра, 2027-йилда ушбу русумдаги 4-5 та самолёт фойдаланишга топширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
MS-21 дастури бўйича сертификатлаштириш парвозлари 2027-йилнинг биринчи чорагида якунланиши режалаштирилган. Шундан сўнг лайнерни серияли ишлаб чиқариш жараёни бошланади. Ҳозирда илк серияли СЖ-100 ва MS-21 намуналари тайёрланган бўлиб, улар тегишли синовлардан ўтишни кутмоқда.
MS-21-310 — бу Россиянинг янги авлод ўрта масофали йўловчи самолёти бўлиб, у "Яковлев" конструкторлик бюроси томонидан ишлаб чиқилган. Лайнер 211 нафаргача йўловчини ташиш имкониятига эга. Самолётнинг ўзига хос жиҳати унинг конструкциясида композит материалларнинг улуши юқорилиги (тахминан 40%) ва замонавий ПД-14 двигателлари билан жиҳозланганидир.
Айни пайтда лойиҳани тўлиқ маҳаллийлаштириш ва импорт ўрнини босиш устида фаол иш олиб борилмоқда. Самолётга 70 дан ортиқ Россияда ишлаб чиқарилган бутловчи қисмлар ва тизимлар ўрнатилган. 2026-йилга келиб эса хорижий технологиялардан бутунлай мустақил бўлган версияни яратиш мақсад қилинган.
…