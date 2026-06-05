“Via Мароканд” гуруҳи аъзоси саҳнада микрофонни тескари ушлаб қўшиқ куйлагани барчани ажаблантирди

·302·Маданият
“Via Мароканд” гуруҳи аъзоси саҳнада микрофонни тескари ушлаб қўшиқ куйлагани барчани ажаблантирди

“Via Мароканд” гуруҳи аъзоси Рашид ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида мухлисларини кулдирган видеони улашди. Унда хонанда иштирок этган кўрсатувлардан бирида юз берган қизиқарли ҳолат акс этган.

Видеода гуруҳ аъзолари қўшиқ ижро этаётган пайтда Рашид микрофонни тескари ушлаб олгани кўринади. Унинг саҳнадаги шериги Азиза эса вазиятни сезиб, хонандага ишора орқали буни билдиришга ҳаракат қилади.

Рашид видеога ҳазиломуз изоҳ ҳам қолдирган. “Дунё бўйича микрофонни тескари ушлаган иккинчи одам мен бўлсам керак”, деб ёзган санъаткор.

Мазкур лавҳа мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кўпчилик ҳолатни кулгили деб баҳолаб, гуруҳ аъзоларига омад ва янги ижодий муваффақиятлар тиламоқда.

Видео қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчиларга яхши кайфият улашди.

Виа МарокандРашидАзиза
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Усмонованинг концертида кутилмаган ҳолат юз бердиЮлдуз Усмонованинг концертида кутилмаган ҳолат юз бердиКеча, 11:01Миршакар Файзуллоев “Шуҳрат” медалини олган илк стендап-комик бўлдиМиршакар Файзуллоев “Шуҳрат” медалини олган илк стендап-комик бўлдиКеча, 10:35Райҳоннинг мухлислар томонидан кутилаётган “No stress” қўшиғи барча платформаларда тақдим этилдиРайҳоннинг мухлислар томонидан кутилаётган “No stress” қўшиғи барча платформаларда тақдим этилдиКеча, 08:41Зиёда ўзининг “Ёмоней” номли ажойиб таронасини премьера қилди!Зиёда ўзининг “Ёмоней” номли ажойиб таронасини премьера қилди!Кеча, 08:29Наманганда тўпланган минглаб мухлислар Юлдуз Усмоновани ҳайратда қолдирди (видео)Наманганда тўпланган минглаб мухлислар Юлдуз Усмоновани ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 08:11“77 минг ишлаб қўйдим”: Жаҳонгир Отажоновдан янги бизнес“77 минг ишлаб қўйдим”: Жаҳонгир Отажоновдан янги бизнесКеча, 07:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!