Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозлик
АҚШ меҳнат бозори бўйича муҳим маълумотлар эълон қилиниши арафасида Bitcoin нархи пасайишда давом этиб, 62,000 доллар даражасидан пастга тушди. Инвесторлар Фед томонидан фоиз ставкалари бўйича қабул қилинадиган келгуси қарорларга таъсир қилиши мумкин бўлган иқтисодий кўрсаткичларни кутмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Криптовалюта бозоридаги умумий пасайиш фонида Зкаш тармоғида аниқланган техник носозлик ҳам трейдерлар хавотирига сабаб бўлди. Ушбу хатолик махфийликка йўналтирилган крипто активлар хавфсизлиги борасидаги муҳокамаларни яна бир бор кун тартибига чиқарди.
Ҳозирда Bitcoin ва бошқа йирик крипто активлар, жумладан Ethereum ва Solana ҳам ўз қийматини йўқотмоқда. Бозор иштирокчилари Насдақ ва С&П 500 индексларидаги ўзгаришларни ҳамда глобал иқтисодиётдаги инфляция даражасини диққат билан кузатиб бормоқда.
Таҳлилчиларнинг фикрича, агар меҳнат бозори ҳақидаги ҳисобот кутилганидан кучлироқ чиқса, УСД қиймати ошиши ва бу Bitcoin нархига қўшимча босим ўтказиши мумкин. Аксинча, иқтисодий секинлашув белгилари крипто бозорида янги ўсиш тўлқинини келтириб чиқариши эҳтимолдан холи эмас.
…