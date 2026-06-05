Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозлик

·242·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозлик

АҚШ меҳнат бозори бўйича муҳим маълумотлар эълон қилиниши арафасида Bitcoin нархи пасайишда давом этиб, 62,000 доллар даражасидан пастга тушди. Инвесторлар Фед томонидан фоиз ставкалари бўйича қабул қилинадиган келгуси қарорларга таъсир қилиши мумкин бўлган иқтисодий кўрсаткичларни кутмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Криптовалюта бозоридаги умумий пасайиш фонида Зкаш тармоғида аниқланган техник носозлик ҳам трейдерлар хавотирига сабаб бўлди. Ушбу хатолик махфийликка йўналтирилган крипто активлар хавфсизлиги борасидаги муҳокамаларни яна бир бор кун тартибига чиқарди.

Ҳозирда Bitcoin ва бошқа йирик крипто активлар, жумладан Ethereum ва Solana ҳам ўз қийматини йўқотмоқда. Бозор иштирокчилари Насдақ ва С&П 500 индексларидаги ўзгаришларни ҳамда глобал иқтисодиётдаги инфляция даражасини диққат билан кузатиб бормоқда.

Таҳлилчиларнинг фикрича, агар меҳнат бозори ҳақидаги ҳисобот кутилганидан кучлироқ чиқса, УСД қиймати ошиши ва бу Bitcoin нархига қўшимча босим ўтказиши мумкин. Аксинча, иқтисодий секинлашув белгилари крипто бозорида янги ўсиш тўлқинини келтириб чиқариши эҳтимолдан холи эмас.

BitcoinКриптовалютаИқтисодиётБиржаЗкаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаБугун, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиБугун, 17:15Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаВиса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаБугун, 15:16АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинАҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинБугун, 13:16Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинBitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинБугун, 13:10Форвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказдиФорвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказдиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди