"Навбаҳор" ва "Аякс" ўртасида тарихий ҳамкорлик шартномаси имзоланди
Ўзбекистон футболида, хусусан, Наманганнинг “Навбаҳор” клуби ҳаётида узоқ йиллар давомида тилга олинадиган, маҳаллий мухлислар учун ўта ёқимли ва тарихий воқелик содир бўлди. Лочинлар юрти вакиллари жаҳон футболида иқтидорларни кашф этиш ва кучли академия тизимини яратиш бўйича тенгсиз ҳисобланган Нидерландиянинг машҳур “Аякс” клуби билан кенг қамровли халқаро ҳамкорлик лойиҳасига старт берди.
Икки томон ўртасида расмийлаштирилган ушбу стратегик шартномага мувофиқ, Амстердам гранди “Навбаҳор” футбол академиясини замон талаблари асосида ривожлантириш, унинг фаолиятини халқаро андозаларга мослаш ва мувофиқлаштириш ишларида яқиндан кўмак беради. Энг муҳими, Намангандаги ёш футболчиларни тарбиялаш жараёни бутун дунёга машҳур “Аякс” мактабининг футбол фалсафаси ҳамда синовдан ўтган махсус методологияси асосида олиб борилади.
Олий мақсад: Юртимиздаги энг кучли академияни барпо этиш
Мазкур йирик лойиҳа ва шериклик келишуви “Навбаҳор” жамоасининг нафақат водийда, балки бутун Ўзбекистон миқёсида энг замонавий, кучли ва маҳсулдор футбол академияларидан бирини яратиш йўлидаги эзгу мақсадларига пойдевор бўлиб хизмат қилади.
Клуб вице-президенти Акрам Дедабаев ушбу тарихий келишувга муносабат билдирар экан, мазкур қадамни нафақат Наманган, балки бутун Марказий Осиё футболи учун янги даврни бошлаб берувчи улкан ютуқ сифатида баҳолади:
«Бизнинг клуб ва кўп миллионли ишқибозларимиз учун жаҳон футболининг афсонаси бўлмиш “Аякс” билан бундай шартномани имзолаш улкан фахр ва шарафдир. Амстердамликларнинг ўн йиллар давомида ўз самарасини бериб келаётган машҳур методологияси ҳамда уларнинг Ўзбекистонда спортни янги босқичга олиб чиқишга бўлган юксак эътибори бизга беқиёс имкониятлар эшигини очади».
Глобал тармоқ: Наманган клуби дунё харитасида
“Аякс” клубининг футбол директори Марийн Беукер ҳам ушбу лойиҳага тўхталиб, ўзбек клуби билан шериклик Амстердам вакилларининг халқаро майдондаги нуфузи ва таъсирини янада кенгайтиришда муҳим ва стратегик босқич бўлишини таъкидлаб ўтди.
Эътиборли жиҳати шундаки, мазкур ҳамкорлик доирасида “Аякс” ўз атрофида бирлаштирган нуфузли халқаро клублар тармоғига эндиликда Ўзбекистон вакилини ҳам расман қўшди. Қуйидаги жадвал орқали “Навбаҳор” жамоаси қайси мамлакатлардаги кучли тизим билан ягона глобал тармоққа бирлашганини кўришингиз мумкин:
Тармоққа аъзо асосий давлатлар
Ҳамкорликнинг бош йўналиши
Испания, Италия, Австрия, Греция
Европа тажрибасини интеграция қилиш
Япония, БАА, Ўзбекистон ("Навбаҳор")
Осиё қитъасида иқтидорларни излаб топиш
Мексика
Океан орти футболи билан тажриба алмашиш
Замин шарҳи: "Пахтакор" ва "Насаф" академиялари юртимизда етакчилик қилаётган бир пайтда, "Навбаҳор"нинг "Аякс" билан ҳамкорликка киришиши наманганлик мухлислар учун ҳақиқий байрамдир. Кройф мактабининг ҳавоси Наманганга кириб келса, яқин йилларда терма жамоаларимиз учун янги юлдузлар мана шу воҳадан етишиб чиқиши шубҳасиз.
Наманганнинг "Лочинлари" ҳаётидаги энг сўнгги янгиликлар, маҳаллий футболимиз кундалиги ва халқаро майдондаги энг шов-шувли ҳамкорлик лойиҳаларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…