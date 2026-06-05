"Навбаҳор" ва "Аякс" ўртасида тарихий ҳамкорлик шартномаси имзоланди

·51·Спорт
"Навбаҳор" ва "Аякс" ўртасида тарихий ҳамкорлик шартномаси имзоланди

Ўзбекистон футболида, хусусан, Наманганнинг “Навбаҳор” клуби ҳаётида узоқ йиллар давомида тилга олинадиган, маҳаллий мухлислар учун ўта ёқимли ва тарихий воқелик содир бўлди. Лочинлар юрти вакиллари жаҳон футболида иқтидорларни кашф этиш ва кучли академия тизимини яратиш бўйича тенгсиз ҳисобланган Нидерландиянинг машҳур “Аякс” клуби билан кенг қамровли халқаро ҳамкорлик лойиҳасига старт берди.

Икки томон ўртасида расмийлаштирилган ушбу стратегик шартномага мувофиқ, Амстердам гранди “Навбаҳор” футбол академиясини замон талаблари асосида ривожлантириш, унинг фаолиятини халқаро андозаларга мослаш ва мувофиқлаштириш ишларида яқиндан кўмак беради. Энг муҳими, Намангандаги ёш футболчиларни тарбиялаш жараёни бутун дунёга машҳур “Аякс” мактабининг футбол фалсафаси ҳамда синовдан ўтган махсус методологияси асосида олиб борилади.

Олий мақсад: Юртимиздаги энг кучли академияни барпо этиш

Мазкур йирик лойиҳа ва шериклик келишуви “Навбаҳор” жамоасининг нафақат водийда, балки бутун Ўзбекистон миқёсида энг замонавий, кучли ва маҳсулдор футбол академияларидан бирини яратиш йўлидаги эзгу мақсадларига пойдевор бўлиб хизмат қилади.

"Навбаҳор" ва "Аякс" ўртасида тарихий ҳамкорлик шартномаси имзоланди

Клуб вице-президенти Акрам Дедабаев ушбу тарихий келишувга муносабат билдирар экан, мазкур қадамни нафақат Наманган, балки бутун Марказий Осиё футболи учун янги даврни бошлаб берувчи улкан ютуқ сифатида баҳолади:

«Бизнинг клуб ва кўп миллионли ишқибозларимиз учун жаҳон футболининг афсонаси бўлмиш “Аякс” билан бундай шартномани имзолаш улкан фахр ва шарафдир. Амстердамликларнинг ўн йиллар давомида ўз самарасини бериб келаётган машҳур методологияси ҳамда уларнинг Ўзбекистонда спортни янги босқичга олиб чиқишга бўлган юксак эътибори бизга беқиёс имкониятлар эшигини очади».

Глобал тармоқ: Наманган клуби дунё харитасида

“Аякс” клубининг футбол директори Марийн Беукер ҳам ушбу лойиҳага тўхталиб, ўзбек клуби билан шериклик Амстердам вакилларининг халқаро майдондаги нуфузи ва таъсирини янада кенгайтиришда муҳим ва стратегик босқич бўлишини таъкидлаб ўтди.

Эътиборли жиҳати шундаки, мазкур ҳамкорлик доирасида “Аякс” ўз атрофида бирлаштирган нуфузли халқаро клублар тармоғига эндиликда Ўзбекистон вакилини ҳам расман қўшди. Қуйидаги жадвал орқали “Навбаҳор” жамоаси қайси мамлакатлардаги кучли тизим билан ягона глобал тармоққа бирлашганини кўришингиз мумкин:

Тармоққа аъзо асосий давлатлар

Ҳамкорликнинг бош йўналиши

Испания, Италия, Австрия, Греция

Европа тажрибасини интеграция қилиш

Япония, БАА, Ўзбекистон ("Навбаҳор")

Осиё қитъасида иқтидорларни излаб топиш

Мексика

Океан орти футболи билан тажриба алмашиш

Замин шарҳи: "Пахтакор" ва "Насаф" академиялари юртимизда етакчилик қилаётган бир пайтда, "Навбаҳор"нинг "Аякс" билан ҳамкорликка киришиши наманганлик мухлислар учун ҳақиқий байрамдир. Кройф мактабининг ҳавоси Наманганга кириб келса, яқин йилларда терма жамоаларимиз учун янги юлдузлар мана шу воҳадан етишиб чиқиши шубҳасиз.

Наманганнинг "Лочинлари" ҳаётидаги энг сўнгги янгиликлар, маҳаллий футболимиз кундалиги ва халқаро майдондаги энг шов-шувли ҳамкорлик лойиҳаларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

НавбаҳорАяксНаманганЎзбекистонАкрам Дедабаев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди