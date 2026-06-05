Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилиб, бюрократияга чек қўйилади

·19·Ўзбекистон
Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилиб, бюрократияга чек қўйилади

Мамлакатимизда тадбиркорлик субъектлари ва инвесторлар учун қулай бизнес муҳитини яратиш, қурилиш тармоғида ортиқча вақт ҳамда маблағ сарфини камайтириш борасида навбатдаги муҳим қадам ташланди. Юртимизда бунёдкорлик ишлари билан шуғулланувчи ва ўз бизнесини кенгайтиришни мақсад қилган тадбиркорлар учун давлат хизматларини кўрсатиш тизими мутлақо янги босқичга олиб чиқилмоқда.

Давлатимиз раҳбари томонидан имзоланган “Қурилиш соҳасида натижага асосланган бошқарувни жорий этиш ҳамда соҳада давлат хизматларини соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги тарихий Фармон соҳадаги кўплаб сунъий тўсиқлар ва бюрократик мураккабликларга буткул барҳам беришга қаратилган.

Ягона ариза ва коммуникацияларга уланишдаги инқилобий қулайлик

Янги ҳужжат билан қурилишга рухсат олиш ҳамда муҳандислик тармоқларига уланиш тизими тубдан ислоҳ қилинмоқда. Эндиликда тадбиркорлар эшикма-эшик сарсон бўлиб юришларига ҳожат қолмайди:

  • «Электр, сув ва газ» тизимида янги давр: Жорий йилнинг 1 июлидан бошлаб янги қурилаётган объектларни муҳандислик-коммуникация тармоқларига улаш тартиби бутунлай ўзгаради. Жаҳон тажрибасига таянган ҳолда, бу жараён «1 та ариза – 1 тўлов – барча уланиш нуқталари» деган замонавий ва жуда қулай тамойил асосида йўлга қўйилади.

  • Хизматларнинг бирлашиши: Шу йилнинг 1 сентябридан эътиборан республика бўйича қурилиш соҳасидаги бир қатор тарқоқ давлат хизматлари ягона тизимга жамланади. Уларнинг ўрнига ягона давлат хизмати — архитектура ва шаҳарсозлик талабини бериш тизими жорий этилади.

Ортиқча текширувлар ва қайта келишувлар бекор қилинмоқда

Фармон доирасида қурилиш лойиҳаларини тасдиқлашдаги энг кўп вақт талаб этадиган босқичлар соддалаштирилди. Масалан, бинонинг умумий мустаҳкамлигига, ёнғин хавфсизлиги қоидаларига ва унинг бевосита вазифасига салбий таъсир кўрсатмайдиган кичик ўзгартиришлар киритилганда, лойиҳани шаҳарсозлик экспертизасидан ўтказиш учун ҳудудий кенгашлар билан қайтадан келишиш мажбурияти олиб ташланди.

Бундан ташқари, давлат хизматларидан фойдаланиш жараёнида бирор-бир хатолик ёки камчилик аниқланса, тадбиркорлар дарҳол рад жавобини олишмайди. Уларга ушбу нуқсонларни хотиржам бартараф этиш учун қўшимча равишда беш иш куни тақдим этилади.

Шаффофлик кафолати: Рақамли назорат ва мажбурий камералар

Қурилиш жараёнларида сифатни таъминлаш ва коррупциявий ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида соҳага замонавий ахборот технологиялари фаол татбиқ этилади. 2026 йил 1 сентябрдан бошлаб қурилиш объектларини онлайн назорат қилишда махсус видеокузатув камераларидан фойдаланиш тизими ишга тушади.

Қуйидаги жадвалда видеокузатув камераларини ўрнатиш мажбурий бўлган объектлар рўйхати келтирилган:

Мажбурий рақамли назоратга олинадиган объектлар тури

Молиявий мезонлар

1

Кўп қаватли турар жой бинолари ва ижтимоий соҳа объектлари

Ҳажми ва қийматидан қатъи назар

2

Меҳмонхоналар, туризм, йирик савдо ва саноат мажмуалари

Ҳажми ва қийматидан қатъи назар

3

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қурилаётган объектлар

Лойиҳа қиймати 3 миллиард сўмдан юқори бўлганда

Замин шарҳи: Мутасадди ва экспертларнинг якдил фикрига кўра, мазкур тарихий ислоҳотлар юртимизда қурилиш соҳасида шаффофликни кескин оширади. Жараёнларнинг тўлиқ рақамлаштирилиши инсон омилини камайтириб, соҳа вакиллари учун янги имкониятлар эшигини очади ва пировардида шаҳарларимиз қиёфаси янада гўзал, биноларимиз янада сифатли бўлишига хизмат қилади.

Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги янгиликлар, тадбиркорлик соҳасидаги қулайликлар ва давлатимиз томонидан қабул қилинаётган энг муҳим қарорлар шарҳини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонДавлатимиз раҳбариФармонАрхитектура ва шаҳарсозлик талабини бериш тизими1 та ариза – 1 тўлов – барча уланиш нуқталари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКеча, 17:32Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Кеча, 16:47Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Кеча, 13:34Ўзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиЎзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиКеча, 13:22Тошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиТошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиКеча, 12:16Чустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиЧустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиКеча, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди