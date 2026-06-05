Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилиб, бюрократияга чек қўйилади
Мамлакатимизда тадбиркорлик субъектлари ва инвесторлар учун қулай бизнес муҳитини яратиш, қурилиш тармоғида ортиқча вақт ҳамда маблағ сарфини камайтириш борасида навбатдаги муҳим қадам ташланди. Юртимизда бунёдкорлик ишлари билан шуғулланувчи ва ўз бизнесини кенгайтиришни мақсад қилган тадбиркорлар учун давлат хизматларини кўрсатиш тизими мутлақо янги босқичга олиб чиқилмоқда.
Давлатимиз раҳбари томонидан имзоланган “Қурилиш соҳасида натижага асосланган бошқарувни жорий этиш ҳамда соҳада давлат хизматларини соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги тарихий Фармон соҳадаги кўплаб сунъий тўсиқлар ва бюрократик мураккабликларга буткул барҳам беришга қаратилган.
Ягона ариза ва коммуникацияларга уланишдаги инқилобий қулайлик
Янги ҳужжат билан қурилишга рухсат олиш ҳамда муҳандислик тармоқларига уланиш тизими тубдан ислоҳ қилинмоқда. Эндиликда тадбиркорлар эшикма-эшик сарсон бўлиб юришларига ҳожат қолмайди:
«Электр, сув ва газ» тизимида янги давр: Жорий йилнинг 1 июлидан бошлаб янги қурилаётган объектларни муҳандислик-коммуникация тармоқларига улаш тартиби бутунлай ўзгаради. Жаҳон тажрибасига таянган ҳолда, бу жараён «1 та ариза – 1 тўлов – барча уланиш нуқталари» деган замонавий ва жуда қулай тамойил асосида йўлга қўйилади.
Хизматларнинг бирлашиши: Шу йилнинг 1 сентябридан эътиборан республика бўйича қурилиш соҳасидаги бир қатор тарқоқ давлат хизматлари ягона тизимга жамланади. Уларнинг ўрнига ягона давлат хизмати — архитектура ва шаҳарсозлик талабини бериш тизими жорий этилади.
Ортиқча текширувлар ва қайта келишувлар бекор қилинмоқда
Фармон доирасида қурилиш лойиҳаларини тасдиқлашдаги энг кўп вақт талаб этадиган босқичлар соддалаштирилди. Масалан, бинонинг умумий мустаҳкамлигига, ёнғин хавфсизлиги қоидаларига ва унинг бевосита вазифасига салбий таъсир кўрсатмайдиган кичик ўзгартиришлар киритилганда, лойиҳани шаҳарсозлик экспертизасидан ўтказиш учун ҳудудий кенгашлар билан қайтадан келишиш мажбурияти олиб ташланди.
Бундан ташқари, давлат хизматларидан фойдаланиш жараёнида бирор-бир хатолик ёки камчилик аниқланса, тадбиркорлар дарҳол рад жавобини олишмайди. Уларга ушбу нуқсонларни хотиржам бартараф этиш учун қўшимча равишда беш иш куни тақдим этилади.
Шаффофлик кафолати: Рақамли назорат ва мажбурий камералар
Қурилиш жараёнларида сифатни таъминлаш ва коррупциявий ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида соҳага замонавий ахборот технологиялари фаол татбиқ этилади. 2026 йил 1 сентябрдан бошлаб қурилиш объектларини онлайн назорат қилишда махсус видеокузатув камераларидан фойдаланиш тизими ишга тушади.
Қуйидаги жадвалда видеокузатув камераларини ўрнатиш мажбурий бўлган объектлар рўйхати келтирилган:
№
Мажбурий рақамли назоратга олинадиган объектлар тури
Молиявий мезонлар
1
Кўп қаватли турар жой бинолари ва ижтимоий соҳа объектлари
Ҳажми ва қийматидан қатъи назар
2
Меҳмонхоналар, туризм, йирик савдо ва саноат мажмуалари
Ҳажми ва қийматидан қатъи назар
3
Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қурилаётган объектлар
Лойиҳа қиймати 3 миллиард сўмдан юқори бўлганда
Замин шарҳи: Мутасадди ва экспертларнинг якдил фикрига кўра, мазкур тарихий ислоҳотлар юртимизда қурилиш соҳасида шаффофликни кескин оширади. Жараёнларнинг тўлиқ рақамлаштирилиши инсон омилини камайтириб, соҳа вакиллари учун янги имкониятлар эшигини очади ва пировардида шаҳарларимиз қиёфаси янада гўзал, биноларимиз янада сифатли бўлишига хизмат қилади.
Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги янгиликлар, тадбиркорлик соҳасидаги қулайликлар ва давлатимиз томонидан қабул қилинаётган энг муҳим қарорлар шарҳини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…