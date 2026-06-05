Нике 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан юлдузли реклама ролигини тақдим этди

·70·Спорт
Нике 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан юлдузли реклама ролигини тақдим этди

Нике компанияси 2026-йилги Жаҳон чемпионати арафасида футбол оламининг энг йирик юлдузлари ва жаҳон миқёсидаги машҳурларни жамлаган "Рип те Скрипт" деб номланган янги кампаниясини эълон қилди. Видеороликда Коул Палмер, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби бугунги кун қаҳрамонлари бренднинг сўнгги инновацияларини намойиш этишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур кампанияда нафақат амалдаги футболчилар, балки Криштиано Роналдо, Эрик Кантона, Роналдиньо, Златан Ибрагимович ва Дидиер Дрогба каби афсоналар ҳам иштирок этган. Фильм футболнинг ижодий томонига эътибор қаратиб, қатъий қолиплардан воз кечиш ва инстинктив ўйинга таяниш ғоясини илгари суради. Шунингдек, кадрларда Ким Кардашиан, Травис Скотт, ЛеБрон Джеймс ва Чаннинг Татум каби машҳурларни ҳам кўриш мумкин.

Нике компаниясининг глобал бренд йўналиши бўйича вице-президенти Ҳелена Торнтоннинг таъкидлашича, кампания футболнинг энг унутилмас лаҳзалари ўйинчилар ўз ички ҳиссиётларига ишонганида содир бўлиши ҳақидаги ишончга асосланган. "Биз футбол жамоатчилиги билан улар қаерда бўлса, ўша ерда — нафақат экранларда, балки уларнинг дунёси ва субмаданиятларида учрашишни истадик", — дейди Торнтон.

Фильм билан бир қаторда Нике ўзининг янги маҳсулотларини ҳам намойиш этди. Янги федерация либослари Аэро-ФIT совутиш технологияси билан жиҳозланган бўлса, янгиланган Меркуриал, Phantom ва Тиемпо бутсалари майдонда тезлик, назорат ва аниқликни таъминлаш учун ишлаб чиқилган. Кампания доирасида ёшлар футболини қўллаб-қувватлашга қаратилган ташаббуслар ҳам амалга оширилиши режалаштирилган.

НикеФутболКилиан МбаппеЭрлинг ХоландЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди