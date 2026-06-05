Нике 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан юлдузли реклама ролигини тақдим этди
Нике компанияси 2026-йилги Жаҳон чемпионати арафасида футбол оламининг энг йирик юлдузлари ва жаҳон миқёсидаги машҳурларни жамлаган "Рип те Скрипт" деб номланган янги кампаниясини эълон қилди. Видеороликда Коул Палмер, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби бугунги кун қаҳрамонлари бренднинг сўнгги инновацияларини намойиш этишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур кампанияда нафақат амалдаги футболчилар, балки Криштиано Роналдо, Эрик Кантона, Роналдиньо, Златан Ибрагимович ва Дидиер Дрогба каби афсоналар ҳам иштирок этган. Фильм футболнинг ижодий томонига эътибор қаратиб, қатъий қолиплардан воз кечиш ва инстинктив ўйинга таяниш ғоясини илгари суради. Шунингдек, кадрларда Ким Кардашиан, Травис Скотт, ЛеБрон Джеймс ва Чаннинг Татум каби машҳурларни ҳам кўриш мумкин.
Нике компаниясининг глобал бренд йўналиши бўйича вице-президенти Ҳелена Торнтоннинг таъкидлашича, кампания футболнинг энг унутилмас лаҳзалари ўйинчилар ўз ички ҳиссиётларига ишонганида содир бўлиши ҳақидаги ишончга асосланган. "Биз футбол жамоатчилиги билан улар қаерда бўлса, ўша ерда — нафақат экранларда, балки уларнинг дунёси ва субмаданиятларида учрашишни истадик", — дейди Торнтон.
Фильм билан бир қаторда Нике ўзининг янги маҳсулотларини ҳам намойиш этди. Янги федерация либослари Аэро-ФIT совутиш технологияси билан жиҳозланган бўлса, янгиланган Меркуриал, Phantom ва Тиемпо бутсалари майдонда тезлик, назорат ва аниқликни таъминлаш учун ишлаб чиқилган. Кампания доирасида ёшлар футболини қўллаб-қувватлашга қаратилган ташаббуслар ҳам амалга оширилиши режалаштирилган.
…