Lada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланади
Россиянинг энг оммабоп автомобили Lada Гранта яқин йилларда янги турдаги трансмиссияга эга бўлади. AvtoVAZ раҳбари Максим Соколовнинг маълум қилишича, моделга Lada Веста каби ВЛЙ вариатори ўрнатилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муҳандислар ушбу трансмиссияни Гранта моделига мослаштириш учун жиддий техник ўзгаришларни амалга оширишларига тўғри келди. Дастлабки босқичда агрегат капот остидаги бўшлиққа сиғмаганлиги сабабли, нафақат вариатор корпуси, балки автомобилнинг айрим кузов панеллари ҳам қайта ишланди.
Янги трансмиссия фақатгина 90 от кучига эга бўлган 8 клапанли двигател билан бирга ишлайди. Соколовнинг сўзларига кўра, бундай тандем агрегатнинг узоқ муддат хизмат қилишини таъминлайди ва унинг ресурси двигателнинг ишлаш муддатига яқин бўлади.
Ишлаб чиқариш линияларини мослаштириш ва барча синов жараёнларини якунлаш учун маълум вақт талаб этилади. Шу сабабли, вариатор билан жиҳозланган Lada Гранта автомобиллари 2027-йилнинг биринчи ярмида конвеерга чиқиши режалаштирилган.
…