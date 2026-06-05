Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гарри Кейн бўйича махсус режа тайёрлади
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Бавария учун қанчалик муҳим бўлса, "уч шерлар" учун ҳам шунчалик қадрлидир. Бироқ, бўлажак Жаҳон чемпионатида у кутилганидан камроқ ўйин амалиётига эга бўлиши мумкин. Sky Sports нашрининг хабар беришича, АҚШ, Мексика ва Канадада ўтадиган гуруҳ босқичи ўйинларидаги аномал иссиқ туфайли Томас Тухел Кейнга дам беришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Германиялик мутахассиснинг якуний қайдномага учта соф марказий ҳужумчини киритгани кўпчилик экспертларни ҳайрон қолдирди. Sky Sports мухбири Роб Дорсеттнинг таъкидлашича, Тухел саралаш босқичида ҳеч қачон бундай йўл тутмаган эди. Ҳозирда жамоа Маямидаги йиғин доирасида Янги Зеландияга қарши ўртоқлик ўйинига тайёргарлик кўрмоқда.
Таркибда Кейнга муқобил сифатида Астон Вилла билан Европа лигаси ғолибига айланган Оллие Ваткинс ва Ал-Аҳли ҳужумчиси Айвен Тоуни танланган. Режага кўра, Гарри Кейн Хорватияга қарши баҳсни асосий таркибда бошлайди, аммо Гана билан ўйинда унинг дақиқалари чекланади. Панама билан учрашувда эса унга тўлиқ дам берилиши кутилмоқда.
Июль ойи охирида 33 ёшни қарши оладиган Кейн ўтган мавсумда Бавария сафида 51 та ўйинда майдонга тушиб, 4050 дақиқа ҳаракат қилган. Тухелнинг асосий мақсади — Англия плей-офф босқичига йўл олган тақдирда, ўзининг асосий тўпурари жисмоний ҳолатини энг юқори даражада сақлаб қолишдир.
…