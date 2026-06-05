Москвада 2026-йилда иккита аккумулятор гигафабрикаси ишга туширилади

·55·Техно
Москвада 2026-йилда иккита аккумулятор гигафабрикаси ишга туширилади

Москва 2026-йилда электр энергиясини сақлаш тизимларини ишлаб чиқариш кластери таркибига кирувчи иккита йирик гигафабрикани ишга туширишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда шаҳар мери Сергей Собянин Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми доирасида маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу корхоналар Россиядаги энг йирик ишлаб чиқариш қувватлари бўлиб, асосан электромобиллар учун тортувчи аккумуляторлар етказиб беришга ихтисослашади. Режага кўра, заводларда литий-ионли ячейкалар, модуллар ва стационар энергия сақлаш тизимлари ишлаб чиқарилади. Ишлаб чиқариш жараёнини сентябрь ойида, ихчам аккумуляторлар чиқаришни эса декабрда бошлаш кўзда тутилган.

Лойиҳа тўлиқ қувватга чиққач, заводлар йилига 33 миллион донагача аккумулятор ячейкаларини ишлаб чиқариш имкониятига эга бўлади. Бу эса ҳудуддаги электромобиллар саноатини бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Шунингдек, форум доирасида электр транспортини ривожлантириш бўйича муҳим меморандумлар имзоланди. Хусусан, “Технополис Москва” махсус иқтисодий зонаси ҳудудида энергия сақлаш тизимларини синовдан ўтказиш ва сертификатлаш бўйича Россиядаги биринчи тўлиқ сиклли марказ ташкил этилади.

Собяниннинг таъкидлашича, ҳозирда бундай марказларнинг йўқлиги сабабли ишлаб чиқарувчилар ўз маҳсулотларини хорижга юборишга мажбур бўлмоқда. Янги марказ лойиҳаларнинг муддати ва таннархини қисқартиришга, соҳанинг ривожланишини тезлаштиришга хизмат қилади.

ГигафабрикаАккумуляторЭлектромобилТехнологияМосква
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиЭнг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиБугун, 17:26Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиБугун, 17:21Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиСупабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиБугун, 16:52Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиСтеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиБугун, 16:27Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаGoogle ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаБугун, 16:25iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиiPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус