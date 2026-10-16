Контракт тўлаш муддати 1 ноябргача узайтирилди: Кимлар ва қанча миқдорда тўлаши керак?

·0·Ўзбекистон
Контракт тўлаш муддати 1 ноябргача узайтирилди: Кимлар ва қанча миқдорда тўлаши керак?

Ўзбекистон Республикаси олий таълим ташкилотларида 2026/2027-ўқув йили учун тўлов-контракт маблағларини тўлаш ҳамда талабалар сафига қабул қилинишни расмийлаштириш муддати расман 1 ноябрга қадар (шу куни ҳам) узайтирилди.

Мазкур қарор абитуриентлар, уларнинг ота-оналари ҳамда талабаларга молиявий тўловларни амалга ошириш ва ҳужжатларни тўлиқ расмийлаштириш учун қўшимча имконият яратмоқда.

Муддат кимларга тааллуқли?

Тўлов муддатининг узайтирилиши қуйидаги тоифадаги барча таълим олувчиларга тегишли ҳисобланади:

  • Янги қабул қилинганлар: Бакалавриат ва магистратура босқичларига ўқишга тавсия этилган барча абитуриентлар;

  • Ўқишини кўчирганлар: Бошқа ОТМлардан ўқиши кўчирилган ёки кўчириб тикланган талабалар;

  • Ўқишини тиклаганлар: Талабалар сафидан чиқарилиб, қайта тикланган барча талабалар.

1 ноябргача тўлов миқдори қанча бўлиши керак?

Белгиланган муддатгача талабалар сафига қабул қилинишни расмийлаштириш учун контрактнинг маълум қисми тўланиши шарт:

  • Базавий тўлов-контракт асосида: Белгиланган йиллик тўлов-контракт суммасининг камида 25 фоизи;

  • Табақалаштирилган («супер») тўлов-контракт бўйича: Белгиланган йиллик контракт суммасининг камида 50 фоизи 1 ноябрь кунидан кечиктирилмасдан тўланиши лозим.

Мутасаддилар контракт тўловларини белгиланган муддатга қадар тўлиқ амалга ошириб, ўқишга қабул қилиш тўғрисидаги тегишли буйруқларни ўз вақтида расмийлаштириб олишни тавсия этади.

Ўзбекистон Республикаситўлов-контракт1 ноябрьабитуриентлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!20 сентябр 12:18Тошкент шаҳрининг Сергели туманида сунъий кўл ва дам олиш маскани қурилмоқдаТошкент шаҳрининг Сергели туманида сунъий кўл ва дам олиш маскани қурилмоқдаБугун 17:06Ўзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилиндиЎзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилиндиБугун 17:00Лазизбек Темиров Янгиҳаёт тумани ҳокими лавозимига тасдиқландиЛазизбек Темиров Янгиҳаёт тумани ҳокими лавозимига тасдиқландиБугун 16:5616 октябрь учун Тошкент об-ҳаво прогнози эълон қилинди16 октябрь учун Тошкент об-ҳаво прогнози эълон қилиндиБугун 11:42Тошкент шаҳрининг бирйўла учта тумани ҳокими лавозимидан озод этилдиТошкент шаҳрининг бирйўла учта тумани ҳокими лавозимидан озод этилдиКеча 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?