Контракт тўлаш муддати 1 ноябргача узайтирилди: Кимлар ва қанча миқдорда тўлаши керак?
Ўзбекистон Республикаси олий таълим ташкилотларида 2026/2027-ўқув йили учун тўлов-контракт маблағларини тўлаш ҳамда талабалар сафига қабул қилинишни расмийлаштириш муддати расман 1 ноябрга қадар (шу куни ҳам) узайтирилди.
Мазкур қарор абитуриентлар, уларнинг ота-оналари ҳамда талабаларга молиявий тўловларни амалга ошириш ва ҳужжатларни тўлиқ расмийлаштириш учун қўшимча имконият яратмоқда.
Муддат кимларга тааллуқли?
Тўлов муддатининг узайтирилиши қуйидаги тоифадаги барча таълим олувчиларга тегишли ҳисобланади:
Янги қабул қилинганлар: Бакалавриат ва магистратура босқичларига ўқишга тавсия этилган барча абитуриентлар;
Ўқишини кўчирганлар: Бошқа ОТМлардан ўқиши кўчирилган ёки кўчириб тикланган талабалар;
Ўқишини тиклаганлар: Талабалар сафидан чиқарилиб, қайта тикланган барча талабалар.
1 ноябргача тўлов миқдори қанча бўлиши керак?
Белгиланган муддатгача талабалар сафига қабул қилинишни расмийлаштириш учун контрактнинг маълум қисми тўланиши шарт:
Базавий тўлов-контракт асосида: Белгиланган йиллик тўлов-контракт суммасининг камида 25 фоизи;
Табақалаштирилган («супер») тўлов-контракт бўйича: Белгиланган йиллик контракт суммасининг камида 50 фоизи 1 ноябрь кунидан кечиктирилмасдан тўланиши лозим.
Мутасаддилар контракт тўловларини белгиланган муддатга қадар тўлиқ амалга ошириб, ўқишга қабул қилиш тўғрисидаги тегишли буйруқларни ўз вақтида расмийлаштириб олишни тавсия этади.
Изоҳлар 0
…