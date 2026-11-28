Тошкентда рўйхатсиз сомса сотган шахсга жарима берилди
Тошкент шаҳрида рухсат этилган тартибда рўйхатдан ўтмасдан сомса савдоси билан шуғулланган фуқаро жаримага тортилди. Унинг савдодаги 26 дона сомсаси ҳам мусодара қилиниб, йўқ қилиниши белгиланди.
QALAMPIR.UZ танишган суд ҳужжатларига кўра, воқеа жорий йилнинг 26 октябрь куни Юнусобод туманида содир бўлган. Туман давлат солиқ инспекцияси ходимлари ўтказган текширувда С.М. исмли шахс давлат рўйхатидан ўтмасдан сомса сотаётгани аниқланган.
Текширув давомида ундан 140 минг сўм нақд пул ва 26 дона сомса олиб қўйилган.
24 ноябрь куни Жиноят ишлари бўйича Юнусобод туман судида мазкур ҳуқуқбузарликка оид иш кўриб чиқилди. Суд мажлисида фуқаро қилмишидан пушаймонлигини билдириб, оиласининг ягона боқувчиси эканини айтган. У савдо билан мажбурият туфайли шуғулланганини таъкидлаб, суддан енгиллик беришни сўраган.
Бироқ суд уни Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 176-моддаси 1-қисмида назарда тутилган ноқонуний тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда айбдор деб топди.
Қарорга мувофиқ, фуқарога базавий ҳисоблаш миқдорининг беш баравари — 2 миллион 60 минг сўм жарима тайинланди. Шунингдек, олиб қўйилган 26 дона сомсани йўқ қилиш белгиланди.
Шу тариқа, рўйхатдан ўтмасдан амалга оширилган сомса савдоси фуқарога жарима ва маҳсулотларидан айрилиш билан якунланди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…