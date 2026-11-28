«2100 йилда яшаётган Хитой»: учувчи автомобиль ва «келажакдан келган давлат» феномени
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойда ҳавода соатига 150 км, ерда эса 80 км тезликда ҳаракатлана оладиган қаноциз учувчи автомобил муваффақиятли синовдан ўтказилди.
- Мазкур қурилма 300 км масофани босиб ўтиш ва келажакда 15 нафаргача йўловчини ташиш имкониятига эга.
- Мамлакат технология, рақамли хизматлар ва робототехникани кундалик ҳаётга кенг татбиқ этгани учун халқаро миқёсда «келажакдан келган давлат» сифатида эътироф этилади.
Хитойда қанотсиз учувчи автомобиль муваффақиятли синовдан ўтказилди. Янги авлод транспорти ҳавода соатига 150 км, ерда эса 80 км тезликда ҳаракатлана олади. Парвоз масофаси 300 км ни ташкил этувчи ушбу қурилма келажакда 15 нафаргача йўловчини ташиш имкониятига эга бўлади.
Бу каби янгиликлар ижтимоий тармоқлар ва халқаро ОАВда тез-тез тилга олинадиган «2100 йилда яшаётган Хитой» мажозий иборасининг навбатдаги тасдиғига айланди. Аслида мамлакат бугунги кун (2026 йил) билан ҳамнафас яшаётган бўлса-да, технология, инфратузилма ва рақамли хизматларни кундалик ҳаётга оммавий татбиқ этиш суръати туфайли у кўпинча «келажакдан келган давлат» сифатида тасвирланади.
Нега Хитой «келажакда яшаётгандек» таассурот уйғотади?
Соҳа ва йўналиш
Технологик имкониятлар ва кундалик ҳаётдаги кўриниши
Рақамли тўловлар ва «супер-иловалар»
Нақд пул ва пластик карталар деярли муомаладан чиққан. WeChat ва Alipay орқали харидлардан тортиб, такси чақириш, шифокор қабулига ёзилиш ва давлат хизматларигача ҳал этилади; тўловлар юз ёки кафт изини сканерлаш орқали сонияларда амалга оширилади
Робототехника ва сунъий интеллект
Йирик меҳмонхоналарда роботлар хизмат кўрсатади, кўчаларда ҳайдовчисиз роботаксилар қатнайди, овқат ва жўнатмаларни эса дронлар ҳамда автоном робот-курьерлар етказиб беради
Футуристик транспорт ва инфратузилма
Соатига 350–400 км тезликда юрувчи дунёдаги энг йирик тезюрар темир йўл тармоғи, шунингдек, Чунцин каби шаҳарлардаги кўп қаватли йўл ўтказгичлар ва бинолар ичидан ўтувчи метро линиялари илмий-фантастик фильмларни эслатади
«Ақлли» шаҳарлар (Smart Cities)
Мегаполисларда йўл ҳаракати, хавфсизлик ва экология сунъий интеллект орқали бошқарилади; светофорлар тирбандликка қараб автоматик тарзда созланади
Яшил энергетика ва электромобиллар
Электромобиллар ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланиш бўйича жаҳон етакчиси; шаҳар транспортининг катта қисми электрлаштирилган, қуёш ва шамол станциялари эса улкан ҳудудларни эгаллаган
Реал вазият ва 2100 йилги демографик прогнозлар
Шу билан бирга, илмий тадқиқотлар ва халқаро ташкилотлар ҳисоб-китобларига кўра, Хитойнинг ҳақиқий 2100 йилдаги қиёфаси бугунгидан жиддий фарқ қилиши мумкин:
Аҳоли сонининг қисқариши: БМТ ва бошқа таҳлил марказлари прогнозларига кўра, туғилиш даражаси пасайиши ва аҳолининг кексайиши сабабли 2100 йилга бориб Хитой аҳолиси ҳозирги 1,4 миллиарддан 600–800 миллион кишигача камайиши кутилмоқда.
Тўлиқ автоматлаштирилган иқтисодиёт: Ишчи кучи танқислигини қоплаш мақсадида мамлакат иқтисодиёти тўлиқ роботлаштирилган ва сунъий интеллектга таянадиган тизимга ўтиши тахмин қилинади.
Сизнингча, қанотсиз учувчи автомобиллар ва роботаксилар яқин 5–10 йил ичида бутун дунё шаҳарларида оддий транспорт воситасига айлана оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва замонавий технологиялар ҳамда келажак транспорти оламидаги энг қизиқарли янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…