Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Қўшни Туркманистон ҳудудидан Ўзбекистон сари нам ва беқарор ҳаво массалари фаол кириб келмоқда. Ушбу атмосфера фронти таъсирида республиканинг аксарият вилоятларида об-ҳаво шароити ўзгариб, ёмғирли ва намгарчилик кунлари бошланади.
Синоптикларнинг маълумотига кўра, нам ҳаво оқими кун давомида республика ҳудудлари бўйлаб босқичма-босқич тарқалади.
Ёғингарчилик харитаси: Қайси ҳудудларда ёмғир кутилмоқда?
Атмосфера фронтининг ҳаракатланиш йўналиши бўйича ҳудудлар кесимида об-ҳаво қуйидагича бўлади:
Аксарият вилоятлар: Кун давомида шимолий ҳудудлар (Қорақалпоғистон, Хоразм) ҳамда Фарғона водийсидан ташқари республиканинг қолган барча ҳудудларида (Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Навоий, Қашқадарё, Сурхондарё, Жиззах ва Сирдарё) ёғингарчилик кузатилади;
Фарғона водийси: Водий вилоятларига (Андижон, Наманган, Фарғона) нам ҳаво тўлқини кечроқ етиб боради ва ёғингарчилик асосан кечаси юз бериши мумкин;
Тоғли ва тоғолди ҳудудлар: Ҳароратнинг пасайиши сабабли баланд тоғли ҳудудларда ёмғир қорга айланиши ва қор ёғиши эҳтимоли юқори.
Ҳайдовчилар ва йўловчилар диққатига
Нам ҳаво массалари кириб келиши ва тоғларда қор ёғиши эҳтимоли фонида мутахассислар айниқса тоғли довонлар ҳамда узоқ масофали трассаларда ҳаракатланувчи ҳайдовчиларни ҳушёрликни оширишга чақиради:
Йўлларда сирпанчиқлик ва кўриниш масофаси чекланиши мумкинлиги сабабли тезлик меъёрига ҳамда оралиқ масофага қатъий амал қилиш тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…