Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди

·130·Ўзбекистон
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди

Қўшни Туркманистон ҳудудидан Ўзбекистон сари нам ва беқарор ҳаво массалари фаол кириб келмоқда. Ушбу атмосфера фронти таъсирида республиканинг аксарият вилоятларида об-ҳаво шароити ўзгариб, ёмғирли ва намгарчилик кунлари бошланади.

Синоптикларнинг маълумотига кўра, нам ҳаво оқими кун давомида республика ҳудудлари бўйлаб босқичма-босқич тарқалади.

Ёғингарчилик харитаси: Қайси ҳудудларда ёмғир кутилмоқда?

Атмосфера фронтининг ҳаракатланиш йўналиши бўйича ҳудудлар кесимида об-ҳаво қуйидагича бўлади:

  • Аксарият вилоятлар: Кун давомида шимолий ҳудудлар (Қорақалпоғистон, Хоразм) ҳамда Фарғона водийсидан ташқари республиканинг қолган барча ҳудудларида (Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Навоий, Қашқадарё, Сурхондарё, Жиззах ва Сирдарё) ёғингарчилик кузатилади;

  • Фарғона водийси: Водий вилоятларига (Андижон, Наманган, Фарғона) нам ҳаво тўлқини кечроқ етиб боради ва ёғингарчилик асосан кечаси юз бериши мумкин;

  • Тоғли ва тоғолди ҳудудлар: Ҳароратнинг пасайиши сабабли баланд тоғли ҳудудларда ёмғир қорга айланиши ва қор ёғиши эҳтимоли юқори.

Ҳайдовчилар ва йўловчилар диққатига

Нам ҳаво массалари кириб келиши ва тоғларда қор ёғиши эҳтимоли фонида мутахассислар айниқса тоғли довонлар ҳамда узоқ масофали трассаларда ҳаракатланувчи ҳайдовчиларни ҳушёрликни оширишга чақиради:

  • Йўлларда сирпанчиқлик ва кўриниш масофаси чекланиши мумкинлиги сабабли тезлик меъёрига ҳамда оралиқ масофага қатъий амал қилиш тавсия этилади.

Ўзгидрометоб-ҳавоёғингарчиликатмосфера фронти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши мумкинЎзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши мумкин29 октябр 10:28Ҳарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқдаҲарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда26 октябр 13:22Эртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши кутилмоқдаЭртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши кутилмоқда12 октябр 17:50Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда1 октябр 10:53Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?28 сентябр 10:3724 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин24 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин23 сентябр 22:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди