Трамп божи иш берди: Audi АҚШда завод қуриб, йилига 200 мингта йўлтанламас ишлаб чиқаради

·26·Авто
Трамп божи иш берди: Audi АҚШда завод қуриб, йилига 200 мингта йўлтанламас ишлаб чиқаради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Audi консерни АҚШнинг Жоржия штатида қиймати 4 миллиард долларлик янги автозавод қуришини эълон қилди.
  • Мазкур корхона тўлиқ қувват билан ишлаганда йилига 200 мингта йўлтанламас автомобил ишлаб чиқариб, 4,5 мингта янги иш ўрни яратади.
  • Компания ўтган йили импорт божларидан кўрилган 1,4 миллиард долларлик зарар ҳамда тариф босимидан қутулиш мақсадида ушбу стратегик қарорни қабул қилди.

АҚШ Президенти Дональд Трамп маъмурияти томонидан жорий этилган қатъий божхона сиёсати глобал автосаноат гигантларини стратегик қарорлар қабул қилишга мажбур қилмоқда. Германиянинг машҳур Audi концерни АҚШнинг Жоржия штатида умумий қиймати 4 миллиард долларлик замонавий автозавод қуришини расман эълон қилди.

Reuters агентлиги хабарига кўра, янги корхона тўлиқ қувват билан ишга тушгач, йилига 200 минг дона йўлтанламас (SUV) автомобилларни конвейердан чиқаради ва маҳаллий аҳоли учун 4,5 мингта янги иш ўрни яратади.

Божлар босими ва миллиардлаб зарар: Audi нега бу қадамни ташлади?

Немис автоконцерни учун ушбу улкан инвестиция қарори шунчаки кенгайиш эмас, балки жиддий иқтисодий зарурият ҳисобланади:

  • 1,4 миллиард долларлик зарба: Ўтган йили Трамп маъмурияти томонидан четдан олиб кириладиган автомобилларга, пўлат, алюминий ва бутловчи қисмларга жорий қилинган 25 фоизлик божлар оқибатида Audi бир йилнинг ўзида 1,4 млрд доллар зарар кўрган;

  • Импортга қарамлик: Компания шу кунгача АҚШ бозорида сотиладиган барча моделларини фақат Европа ва Мексикадан импорт қилиб келган, бу эса тарифлар остида улкан харажатларни келтириб чиқарган;

  • Имтиёзли шартлар: АҚШ талабларига кўра, маҳсулот таркибида «Америка компоненти» улуши юқори бўлган тақдирдагина автоконцернлар тариф босимидан қутулиши мумкин.

Q7, Q8 ва янги флагман Q9: Жоржияда нималар ишлаб чиқарилади?

Audi раҳбарияти Америка бозори учун энг муҳим ва қимматбаҳо сегментни тўлиқ маҳаллийлаштиришни режалаштирган:

  • Бош директор баёноти: «Биз энг йирик ва премиум йўлтанламасларимизни Жоржия штатининг Мейкон шаҳрига олиб келиб, шу ерда ишлаб чиқаришни режалаштиряпмиз. Биз Америка бозорига ишонамиз ва бу бизнинг узоқ муддатли сармоямиздир», — дея маълум қилди Audi бош директори Гернот Дёлльнер;

  • Ишлаб чиқариладиган моделлар: Манбаларнинг хабар беришича, мазкур заводда асосан премиум тоифадаги Audi Q7, Q8 ҳамда янги чиқадиган флагман Q9 моделларини йиғиш йўлга қўйилади;

  • Муддатлар: Завод қурилиши 2027 йилда бошланиши, дастлабки автомобиллар эса 2030 йилларнинг бошида линиядан чиқиши кутилмоқда.

Трампнинг реакцияси ва жаҳон автобозоридаги занжирли реакция

АҚШ сиёсий доиралари ушбу қарорни миллий иқтисодиёт ва «Американи яна қудратли қилиш» дастурининг муҳим ютуғи сифатида баҳолади:

  • «Божлар олиб келди»: Дональд Трамп Audi концернини АҚШга айнан унинг божхона тарифлари «олиб келганини» билдирди;

  • Сенаторнинг баҳоси: Сенатор Берни Морено немис автогиганти янги божлар ва оқилона бошқарув тизими бўлмаганида ҳеч қачон Америкада завод қурмаслигини таъкидлади;

  • Кейинги навбат кимда? Бундан аввалроқ Япониянинг Nissan Motor концерни ҳам Трамп божларидан қочиш мақсадида ўз ишлаб чиқариш қувватларининг бир қисмини АҚШга кўчириш бўйича ҳаракатларни бошлагани маълум бўлган эди.

AudiДональд ТрампЖоржияавтосаноат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаAudi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқда18 август 10:52Blackstone маълумотлар маркази аҳоли сувсиз қолган пайтда 110 миллион литр сув ишлатдиBlackstone маълумотлар маркази аҳоли сувсиз қолган пайтда 110 миллион литр сув ишлатди10 май 21:54Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқдаАфсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқда4 август 10:52Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтдиАфсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтди4 август 03:58Audi R8 ва Apple Watch дизайнери янги ихчам йўлтанламасни тақдим этдиAudi R8 ва Apple Watch дизайнери янги ихчам йўлтанламасни тақдим этди23 июл 10:59Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?18 июл 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)