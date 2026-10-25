Трамп божи иш берди: Audi АҚШда завод қуриб, йилига 200 мингта йўлтанламас ишлаб чиқаради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Audi консерни АҚШнинг Жоржия штатида қиймати 4 миллиард долларлик янги автозавод қуришини эълон қилди.
- Мазкур корхона тўлиқ қувват билан ишлаганда йилига 200 мингта йўлтанламас автомобил ишлаб чиқариб, 4,5 мингта янги иш ўрни яратади.
- Компания ўтган йили импорт божларидан кўрилган 1,4 миллиард долларлик зарар ҳамда тариф босимидан қутулиш мақсадида ушбу стратегик қарорни қабул қилди.
АҚШ Президенти Дональд Трамп маъмурияти томонидан жорий этилган қатъий божхона сиёсати глобал автосаноат гигантларини стратегик қарорлар қабул қилишга мажбур қилмоқда. Германиянинг машҳур Audi концерни АҚШнинг Жоржия штатида умумий қиймати 4 миллиард долларлик замонавий автозавод қуришини расман эълон қилди.
Reuters агентлиги хабарига кўра, янги корхона тўлиқ қувват билан ишга тушгач, йилига 200 минг дона йўлтанламас (SUV) автомобилларни конвейердан чиқаради ва маҳаллий аҳоли учун 4,5 мингта янги иш ўрни яратади.
Божлар босими ва миллиардлаб зарар: Audi нега бу қадамни ташлади?
Немис автоконцерни учун ушбу улкан инвестиция қарори шунчаки кенгайиш эмас, балки жиддий иқтисодий зарурият ҳисобланади:
1,4 миллиард долларлик зарба: Ўтган йили Трамп маъмурияти томонидан четдан олиб кириладиган автомобилларга, пўлат, алюминий ва бутловчи қисмларга жорий қилинган 25 фоизлик божлар оқибатида Audi бир йилнинг ўзида 1,4 млрд доллар зарар кўрган;
Импортга қарамлик: Компания шу кунгача АҚШ бозорида сотиладиган барча моделларини фақат Европа ва Мексикадан импорт қилиб келган, бу эса тарифлар остида улкан харажатларни келтириб чиқарган;
Имтиёзли шартлар: АҚШ талабларига кўра, маҳсулот таркибида «Америка компоненти» улуши юқори бўлган тақдирдагина автоконцернлар тариф босимидан қутулиши мумкин.
Q7, Q8 ва янги флагман Q9: Жоржияда нималар ишлаб чиқарилади?
Audi раҳбарияти Америка бозори учун энг муҳим ва қимматбаҳо сегментни тўлиқ маҳаллийлаштиришни режалаштирган:
Бош директор баёноти: «Биз энг йирик ва премиум йўлтанламасларимизни Жоржия штатининг Мейкон шаҳрига олиб келиб, шу ерда ишлаб чиқаришни режалаштиряпмиз. Биз Америка бозорига ишонамиз ва бу бизнинг узоқ муддатли сармоямиздир», — дея маълум қилди Audi бош директори Гернот Дёлльнер;
Ишлаб чиқариладиган моделлар: Манбаларнинг хабар беришича, мазкур заводда асосан премиум тоифадаги Audi Q7, Q8 ҳамда янги чиқадиган флагман Q9 моделларини йиғиш йўлга қўйилади;
Муддатлар: Завод қурилиши 2027 йилда бошланиши, дастлабки автомобиллар эса 2030 йилларнинг бошида линиядан чиқиши кутилмоқда.
Трампнинг реакцияси ва жаҳон автобозоридаги занжирли реакция
АҚШ сиёсий доиралари ушбу қарорни миллий иқтисодиёт ва «Американи яна қудратли қилиш» дастурининг муҳим ютуғи сифатида баҳолади:
«Божлар олиб келди»: Дональд Трамп Audi концернини АҚШга айнан унинг божхона тарифлари «олиб келганини» билдирди;
Сенаторнинг баҳоси: Сенатор Берни Морено немис автогиганти янги божлар ва оқилона бошқарув тизими бўлмаганида ҳеч қачон Америкада завод қурмаслигини таъкидлади;
Кейинги навбат кимда? Бундан аввалроқ Япониянинг Nissan Motor концерни ҳам Трамп божларидан қочиш мақсадида ўз ишлаб чиқариш қувватларининг бир қисмини АҚШга кўчириш бўйича ҳаракатларни бошлагани маълум бўлган эди.
Изоҳлар 0
…