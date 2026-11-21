Хитойда электромобиль бир кечада 868 марта парковка қилишга уринди (видео)
Хитойнинг Анхой провинциясидаги ерости автотураргоҳида ҳайдовчисиз электромобиль тун бўйи олдинга ва орқага ҳаракатланиб, автоматик парковка функциясини 868 марта ишга туширган. Ғалати ҳодиса тунги соат учлар атрофида содир бўлган. Машинанинг бундай ҳаракатига нима сабаб бўлгани ҳозирча номаълум.
Воқеа автотураргоҳ қўриқчисининг эътиборини тортган. У тунги навбатчилик вақтида бўш турган электромобиль ўз-ўзидан ҳаракатланаётганини кўрган. Машина гўёки парковка жойига киришга уринаётгандек олдинга юрган, кейин орқага қайтиб, ҳаракатни яна такрорлаган.
Энг ҳайратланарлиси, бу ҳолат бир неча марта эмас, балки бутун тун давомида такрорлангани ҳақида хабар берилмоқда.
Эрталаб машина эгаси 868 та уринишни аниқлади
Ҳодиса Анхой провинциясидаги ерости автотураргоҳида содир бўлган. Қўриқчи тунги соат учлар атрофида ҳайдовчисиз турган электромобиль тинмай олдинга ва орқага ҳаракатланаётганига гувоҳ бўлган.
Эрталаб машина эгаси транспорт воситасининг тизимини текширганида, автоматик парковка функцияси 868 марта ишга тушганини аниқлаган.
Бу рақам электромобиль бир кечада юзлаб марта парковка қилиш жараёнини бошлаганини кўрсатади. Бироқ ҳар бир уриниш қанча вақт давом этгани ва машина қанча масофа босиб ўтгани ҳақида маълумот берилмаган.
Электромобиль нима учун ўз-ўзидан ҳаракатланган?
Ҳозирча ҳодисанинг аниқ сабаби маълум эмас. Дастлабки тахминларга кўра, бунга автоматик парковка тизимидаги дастурий носозлик ёки функциянинг масофадан туриб ишга туширилгани сабаб бўлган бўлиши мумкин.
Бироқ бу версияларнинг ҳеч бири расман тасдиқланмаган. Шунингдек, электромобиль ишлаб чиқарувчиси, унинг модели ва техник текширув натижалари ҳақида ҳам қўшимча маълумот келтирилмаган.
Замонавий электромобилларда автоматик парковка тизими камералар ва турли сенсорлар ёрдамида атрофдаги тўсиқларни аниқлаб, автомобилни белгиланган жойга жойлаштиришга ёрдам беради. Бундай функция ҳайдовчининг иштирокини камайтириши мумкин, аммо унинг тўғри ишлаши дастурий таъминот ва сенсорлар ҳолатига боғлиқ.
868 марта такрорланган ҳаракат саволлар туғдирди
Мазкур ҳодиса автоматик бошқарув тизимларининг ишончлилиги ва хавфсизлиги масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди. Айниқса, ҳайдовчисиз ҳолатда турган автомобиль ўз ҳаракатини такрорлаши мумкинлиги техник назоратнинг аҳамиятини кўрсатади.
Ҳозирча электромобиль нима сабабдан бир кечада 868 марта парковка қилишга урингани очиқ қолмоқда. Техник текширув натижалари эълон қилинмагунча, буни дастурий хато ёки ташқи аралашув билан боғлашга эрта.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…