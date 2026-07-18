Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?
Электромобил харид қилишни режалаштираётган истеъмолчилар учун энг катта тўсиқ — бу йўлда қувват тугаб қолиши ва станцияларнинг етишмаслиги билан боғлиқ хавотирлардир. Бироқ сўнгги тадқиқотлар ва реал тажрибалар шуни кўрсатмоқдаки, ушбу соҳада вазият тубдан ўзгарган. ААА томонидан ўтказилган сўровномада иштирокчиларнинг ярмидан кўпи жамоат қувватлаш инфратузилмасидан хавотирда эканини билдирган бўлса-да, амалиётда тизим анча барқарорлашиб бормоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Хусусан, 600 милдан ортиқ (тахминан 1000 км) масофани босиб ўтган ҳайдовчиларнинг тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, замонавий электромобиллар ва такомиллашган қувватлаш тармоқлари узоқ сафарларни худди анъанавий автомобиллар каби қулай қилмоқда. Масалан, Audi e-tron каби бир қувватланишда 350 километрга яқин масофа босиб ўтувчи моделлар ҳам узоқ йўлларда ўзини оқламоқда. Бу эса "ранге анхиетй" ёки масофа босиб ўтиш қўрқуви аста-секин ўтмишга айланаётганидан далолат беради.
Технологик ечимлар ва маршрутни режалаштиришБугунги кунда ҳайдовчиларга А Беттер Роуте Планнер (АБРП) каби ақлли иловалар ёрдамга келмоқда. Ушбу сервислар нафақат йўналишни чизади, балки об-ҳаво шароити, шамол тезлиги, автомобилнинг техник ҳолати ва ҳатто аккумуляторнинг эскириш даражасини ҳисобга олган ҳолда қувватлаш станцияларини танлаб беради. Бу каби аниқлик ҳайдовчининг йўлда қолиб кетиш эҳтимолини нолга туширади.
Тажрибалар шуни кўрсатмоқдаки, Rivian каби компанияларнинг 300 киловаттли тезкор қувватлаш станциялари ҳозирда энг юқори самарадорликни таъминламоқда. Энг муҳими, эндиликда кўплаб станциялар махсус иловаларсиз, оддий банк карталари орқали тўловларни қабул қилмоқда. Бу эса фойдаланувчилар учун ортиқча бюрократик тўсиқларни олиб ташлайди.
Инфратузилманинг ривожланиши ва қулайликЗамонавий қувватлаш жараёни энди шунчаки кутишдан иборат эмас. Одатда, қувватлаш станциялари озиқ-овқат дўконлари, кафелар ва дам олиш масканлари яқинида жойлашган. Ўртача 20 дақиқалик қувватлаш сеанси тушлик қилиш ёки қисқа танаффус билан бир вақтга тўғри келади. Бу эса ҳайдовчи автомобилни эмас, балки автомобил ҳайдовчининг эҳтиёжларини кутишини англатади.
Ўзбекистон шароитида ҳам электромобиллар сони ортиб бораётган бир пайтда, халқаро тажрибадаги ушбу ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. Инфратузилманинг бундай тезкор ривожланиши келажакда ички ёнув двигателли автомобиллардан бутунлай воз кечиш учун мустаҳкам замин яратади. Бир неча йил олдин кузатилган носозликлар ва навбатлар ўрнини энди барқарор ишловчи тизимлар эгалламоқда.
Хулоса қилиб айтганда, электромобиллар билан узоқ масофага саёҳат қилиш энди экстремал тажриба эмас, балки кундалик одатий жараёнга айланди. Технологиялар ва инфратузилманинг уйғунлашуви ушбу транспорт турини оммалаштиришдаги сўнгги тўсиқларни ҳам бартараф этмоқда.
…