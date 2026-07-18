Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?

·31·Техно
Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?

Электромобил харид қилишни режалаштираётган истеъмолчилар учун энг катта тўсиқ — бу йўлда қувват тугаб қолиши ва станцияларнинг етишмаслиги билан боғлиқ хавотирлардир. Бироқ сўнгги тадқиқотлар ва реал тажрибалар шуни кўрсатмоқдаки, ушбу соҳада вазият тубдан ўзгарган. ААА томонидан ўтказилган сўровномада иштирокчиларнинг ярмидан кўпи жамоат қувватлаш инфратузилмасидан хавотирда эканини билдирган бўлса-да, амалиётда тизим анча барқарорлашиб бормоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Хусусан, 600 милдан ортиқ (тахминан 1000 км) масофани босиб ўтган ҳайдовчиларнинг тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, замонавий электромобиллар ва такомиллашган қувватлаш тармоқлари узоқ сафарларни худди анъанавий автомобиллар каби қулай қилмоқда. Масалан, Audi e-tron каби бир қувватланишда 350 километрга яқин масофа босиб ўтувчи моделлар ҳам узоқ йўлларда ўзини оқламоқда. Бу эса "ранге анхиетй" ёки масофа босиб ўтиш қўрқуви аста-секин ўтмишга айланаётганидан далолат беради.

Технологик ечимлар ва маршрутни режалаштириш

Бугунги кунда ҳайдовчиларга А Беттер Роуте Планнер (АБРП) каби ақлли иловалар ёрдамга келмоқда. Ушбу сервислар нафақат йўналишни чизади, балки об-ҳаво шароити, шамол тезлиги, автомобилнинг техник ҳолати ва ҳатто аккумуляторнинг эскириш даражасини ҳисобга олган ҳолда қувватлаш станцияларини танлаб беради. Бу каби аниқлик ҳайдовчининг йўлда қолиб кетиш эҳтимолини нолга туширади.

Тажрибалар шуни кўрсатмоқдаки, Rivian каби компанияларнинг 300 киловаттли тезкор қувватлаш станциялари ҳозирда энг юқори самарадорликни таъминламоқда. Энг муҳими, эндиликда кўплаб станциялар махсус иловаларсиз, оддий банк карталари орқали тўловларни қабул қилмоқда. Бу эса фойдаланувчилар учун ортиқча бюрократик тўсиқларни олиб ташлайди.

Инфратузилманинг ривожланиши ва қулайлик

Замонавий қувватлаш жараёни энди шунчаки кутишдан иборат эмас. Одатда, қувватлаш станциялари озиқ-овқат дўконлари, кафелар ва дам олиш масканлари яқинида жойлашган. Ўртача 20 дақиқалик қувватлаш сеанси тушлик қилиш ёки қисқа танаффус билан бир вақтга тўғри келади. Бу эса ҳайдовчи автомобилни эмас, балки автомобил ҳайдовчининг эҳтиёжларини кутишини англатади.

Ўзбекистон шароитида ҳам электромобиллар сони ортиб бораётган бир пайтда, халқаро тажрибадаги ушбу ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. Инфратузилманинг бундай тезкор ривожланиши келажакда ички ёнув двигателли автомобиллардан бутунлай воз кечиш учун мустаҳкам замин яратади. Бир неча йил олдин кузатилган носозликлар ва навбатлар ўрнини энди барқарор ишловчи тизимлар эгалламоқда.

Хулоса қилиб айтганда, электромобиллар билан узоқ масофага саёҳат қилиш энди экстремал тажриба эмас, балки кундалик одатий жараёнга айланди. Технологиялар ва инфратузилманинг уйғунлашуви ушбу транспорт турини оммалаштиришдаги сўнгги тўсиқларни ҳам бартараф этмоқда.

ЭлектромобилТехнологияAudiRivianИнфратузилма
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиАҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиБугун, 21:00Hubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиHubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиБугун, 20:55Ҳиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширдиҲиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширдиБугун, 20:24SpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиландиSpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиландиБугун, 19:56Беелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этдиБеелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этдиБугун, 19:24Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқладиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқладиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда