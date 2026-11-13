Onix ва Tracker нархи кескин туширилди: 47 миллион сўмгача чегирма таклиф этилмоқда

3 дақиқа ўқиш171
Onix ва Tracker нархи кескин туширилди: 47 миллион сўмгача чегирма таклиф этилмоқда

Ўзбекистонда Chevrolet автомобилларини сотиб олишни режалаштираётганлар учун кутилмаган янгилик: UzAuto Motors Onix ва Tracker моделларининг айрим комплектацияларига йирик чегирмалар эълон қилди. Энг катта имтиёз Tracker’нинг юқори комплектацияларидан бирига тўғри келади — унинг нархидан 47 миллион сўмгача камайтириш таклиф этилмоқда. Onix харидорлари учун ҳам 25 миллион сўмгача чегирма мавжуд.

Компания эълон қилган таклифлар орасида турли комплектациялар бор. Демак, харидорлар нафақат ўз бюджетига мос автомобиль танлаш, балки анча катта маблағни тежаш имкониятига ҳам эга бўлиши мумкин.

Chevrolet Onix: қайси комплектация қанча арзонлашди?

UzAuto Motors Chevrolet Onix’нинг бир нечта комплектацияси учун чегирмалар белгилади. Уларнинг миқдори 17,5 миллион сўмдан 25 миллион сўмгача етади.

Эълон қилинган чегирмалар қуйидагича:

  • 3LT MT — 20 миллион сўм;

  • LTZ Turbo AT — 17,5 миллион сўм;

  • PR 2 Turbo AT Plus — 25 миллион сўм;

  • Turbo AT Redline — 25 миллион сўм.

Кўриниб турибдики, Onix’нинг PR 2 Turbo AT Plus ва Turbo AT Redline комплектацияларини танлаган харидорлар энг катта — 25 миллион сўмлик чегирмадан фойдаланиши мумкин.

Бу, айниқса, автомобиль харидини бироз кечиктириб турган ёки айнан ушбу моделни олишни режалаштираётганлар учун эътиборга молик таклифдир.

Chevrolet Tracker: энг катта чегирма 47 миллион сўмга етди

Чегирмалар миқдори бўйича Chevrolet Tracker янада қизиқарли таклифларни тақдим этмоқда. Компания ушбу кроссовернинг тўртта комплектацияси учун имтиёзли нархларни эълон қилган.

Улар қуйидагича:

  • LS Plus — 22,5 миллион сўм;

  • LTZ Plus — 35 миллион сўм;

  • Premier Plus — 45 миллион сўм;

  • Premier Redline — 47 миллион сўм.

Энг катта чегирма Tracker Premier Redline комплектациясига берилмоқда. Ушбу автомобиль учун 47 миллион сўмлик имтиёз таклиф этилган.

Premier Plus комплектациясида ҳам чегирма салмоқли — 45 миллион сўм. Бу эса Tracker’нинг юқори жиҳозланган версияларини харид қилишни ўйлаётганлар учун таклифни янада қизиқарли қилади.

Қайси автомобиль харидори кўпроқ тежайди?

Эълон қилинган рақамларни таққослаганда, энг катта чегирма Chevrolet Tracker’га тегишли экани кўринади. Унинг Premier Redline комплектациясидаги имтиёз Onix’нинг энг катта чегирмасидан 22 миллион сўмга кўп.

Шунингдек, Tracker Premier Plus учун 45 миллион сўм, LTZ Plus учун эса 35 миллион сўм чегирма таклиф этилмоқда. Onix моделларида эса энг юқори имтиёз 25 миллион сўмни ташкил қилади.

Албатта, автомобиль танлашда фақат чегирма миқдорига қараб қарор қабул қилиш тўғри эмас. Комплектация, техник хусусиятлар, фойдаланиш мақсади ва харидорнинг бюджети ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Харид қилишдан олдин нималарни аниқлаш керак?

Катта чегирма ҳақидаги хабар харидорларни қизиқтириши табиий. Бироқ қарор қабул қилишдан олдин бир нечта муҳим жиҳатни расмий дилердан аниқлаш тавсия этилади:

  • чегирма қўлланиладиган автомобиль сони ва мавжудлиги;

  • акциянинг амал қилиш муддати;

  • кўрсатилган чегирмадан кейинги якуний нарх;

  • тўлов усули ва эҳтимолий қўшимча шартлар;

  • автомобилни расмийлаштириш ва топшириш муддати.

Чунки эълон қилинган чегирма миқдори автомобилнинг якуний нархи, тўлов тартиби ёки акция шартлари ҳақидаги барча саволларга жавоб бермайди. Шу боис харидорлар шартларни расмий дилердан текшириб олиши керак.

47 миллион сўмлик чегирма бозордаги қизиқишни оширадими?

UzAuto Motors’нинг Onix ва Tracker учун эълон қилган чегирмалари автомобил бозорида харидорлар эътиборини тортиши мумкин. Айниқса, Tracker’нинг юқори комплектацияларига 45–47 миллион сўмлик имтиёз таклиф этилиши кўпчилик учун жиддий рағбат бўлади.

Бироқ харидор учун энг муҳим савол — чегирманинг ўзи эмас, балки уни ҳисобга олгандан кейин автомобиль қанчага тушиши ва таклиф қандай шартларда амал қилишидир.

Ҳозирча эълон қилинган рақамлар орасида энг катта имтиёз Chevrolet Tracker Premier Redline’га тегишли: 47 миллион сўм. Onix’нинг айрим комплектацияларида эса харидорлар 25 миллион сўмгача тежаш имкониятига эга.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Авто янгиликлари