Onix ва Tracker нархи кескин туширилди: 47 миллион сўмгача чегирма таклиф этилмоқда
Ўзбекистонда Chevrolet автомобилларини сотиб олишни режалаштираётганлар учун кутилмаган янгилик: UzAuto Motors Onix ва Tracker моделларининг айрим комплектацияларига йирик чегирмалар эълон қилди. Энг катта имтиёз Tracker’нинг юқори комплектацияларидан бирига тўғри келади — унинг нархидан 47 миллион сўмгача камайтириш таклиф этилмоқда. Onix харидорлари учун ҳам 25 миллион сўмгача чегирма мавжуд.
Компания эълон қилган таклифлар орасида турли комплектациялар бор. Демак, харидорлар нафақат ўз бюджетига мос автомобиль танлаш, балки анча катта маблағни тежаш имкониятига ҳам эга бўлиши мумкин.
Chevrolet Onix: қайси комплектация қанча арзонлашди?
UzAuto Motors Chevrolet Onix’нинг бир нечта комплектацияси учун чегирмалар белгилади. Уларнинг миқдори 17,5 миллион сўмдан 25 миллион сўмгача етади.
Эълон қилинган чегирмалар қуйидагича:
3LT MT — 20 миллион сўм;
LTZ Turbo AT — 17,5 миллион сўм;
PR 2 Turbo AT Plus — 25 миллион сўм;
Turbo AT Redline — 25 миллион сўм.
Кўриниб турибдики, Onix’нинг PR 2 Turbo AT Plus ва Turbo AT Redline комплектацияларини танлаган харидорлар энг катта — 25 миллион сўмлик чегирмадан фойдаланиши мумкин.
Бу, айниқса, автомобиль харидини бироз кечиктириб турган ёки айнан ушбу моделни олишни режалаштираётганлар учун эътиборга молик таклифдир.
Chevrolet Tracker: энг катта чегирма 47 миллион сўмга етди
Чегирмалар миқдори бўйича Chevrolet Tracker янада қизиқарли таклифларни тақдим этмоқда. Компания ушбу кроссовернинг тўртта комплектацияси учун имтиёзли нархларни эълон қилган.
Улар қуйидагича:
LS Plus — 22,5 миллион сўм;
LTZ Plus — 35 миллион сўм;
Premier Plus — 45 миллион сўм;
Premier Redline — 47 миллион сўм.
Энг катта чегирма Tracker Premier Redline комплектациясига берилмоқда. Ушбу автомобиль учун 47 миллион сўмлик имтиёз таклиф этилган.
Premier Plus комплектациясида ҳам чегирма салмоқли — 45 миллион сўм. Бу эса Tracker’нинг юқори жиҳозланган версияларини харид қилишни ўйлаётганлар учун таклифни янада қизиқарли қилади.
Қайси автомобиль харидори кўпроқ тежайди?
Эълон қилинган рақамларни таққослаганда, энг катта чегирма Chevrolet Tracker’га тегишли экани кўринади. Унинг Premier Redline комплектациясидаги имтиёз Onix’нинг энг катта чегирмасидан 22 миллион сўмга кўп.
Шунингдек, Tracker Premier Plus учун 45 миллион сўм, LTZ Plus учун эса 35 миллион сўм чегирма таклиф этилмоқда. Onix моделларида эса энг юқори имтиёз 25 миллион сўмни ташкил қилади.
Албатта, автомобиль танлашда фақат чегирма миқдорига қараб қарор қабул қилиш тўғри эмас. Комплектация, техник хусусиятлар, фойдаланиш мақсади ва харидорнинг бюджети ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Харид қилишдан олдин нималарни аниқлаш керак?
Катта чегирма ҳақидаги хабар харидорларни қизиқтириши табиий. Бироқ қарор қабул қилишдан олдин бир нечта муҳим жиҳатни расмий дилердан аниқлаш тавсия этилади:
чегирма қўлланиладиган автомобиль сони ва мавжудлиги;
акциянинг амал қилиш муддати;
кўрсатилган чегирмадан кейинги якуний нарх;
тўлов усули ва эҳтимолий қўшимча шартлар;
автомобилни расмийлаштириш ва топшириш муддати.
Чунки эълон қилинган чегирма миқдори автомобилнинг якуний нархи, тўлов тартиби ёки акция шартлари ҳақидаги барча саволларга жавоб бермайди. Шу боис харидорлар шартларни расмий дилердан текшириб олиши керак.
47 миллион сўмлик чегирма бозордаги қизиқишни оширадими?
UzAuto Motors’нинг Onix ва Tracker учун эълон қилган чегирмалари автомобил бозорида харидорлар эътиборини тортиши мумкин. Айниқса, Tracker’нинг юқори комплектацияларига 45–47 миллион сўмлик имтиёз таклиф этилиши кўпчилик учун жиддий рағбат бўлади.
Бироқ харидор учун энг муҳим савол — чегирманинг ўзи эмас, балки уни ҳисобга олгандан кейин автомобиль қанчага тушиши ва таклиф қандай шартларда амал қилишидир.
Ҳозирча эълон қилинган рақамлар орасида энг катта имтиёз Chevrolet Tracker Premier Redline’га тегишли: 47 миллион сўм. Onix’нинг айрим комплектацияларида эса харидорлар 25 миллион сўмгача тежаш имкониятига эга.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…