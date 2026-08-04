Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқда

·16·Авто
Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқда
Қисқача

Audi A2 модели замонавий електр форматида қайтмоқда ва Q4 Е-трон кроссоверидан кичикроқ, самарадорликка йўналтирилган електромобил сифатида ишлаб чиқилган. Янги A2 Е-трон Volkswagen гуруҳининг МЕБ платформасининг сўнгги модификациясига асосланган бўлиб, аеродинамик кузов ва бўлинган ойналар орқали ўзига хос қиёфасини сақлаб қолган.

Автомобилсозлик оламидаги энг кутилмаган қайтишлардан бири рўй бериб, ўз даврининг ўзига хос муҳандислик ютуғи бўлган Audi A2 модели янги электр форматида саҳнага қайтмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания эски ихчам хатчбек дизайнини шунчаки носталжи учун эмас, балки замонавий аэродинамика талабларидан келиб чиққан ҳолда қайта жонлантирди. Асл нусхадагидек алюминий кузовдан воз кечилган бўлса-да, янги электромобил ўзининг самарадорлиги ва ўзига хос қиёфаси билан ихчам сегманитда муҳим ўрин эгаллашни мақсад қилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

2000-йилларнинг бошларида тақдим этилган дастлабки Audi A2 модели ўта илғор аэродинамикаси ва енгил алюминий конструкцияси билан танилган эди. Бироқ ўша даврда бу мураккаб технологиялар автомобил нархини қимматлаштириб юборган ва у кутилган тижорий муваффақиятга эриша олмаган. Бугунги кунга келиб эса немис бренди мутлақо бошқа ёндашувни танлади. Муҳандислар олдига Q4 Э-трон кроссоверидан кичикроқ ва батарея қувватини имкон қадар те тежовчи электромобил яратиш вазифаси қўйилган эди.

Аэродинамик шакл ва замонавий платформа

Мутахассисларнинг таъкидлашича, хатчбек корпусини аэродинамика қонуниятлари асосида мукаммаллаштириш мантиқан айнан A2 шаклидаги силуэтга олиб келди. Олд қисмнинг пастлиги ва том чизиғининг томчи шаклида якунланиши ҳаво қаршилигини кескин камайтиради. Орқа кўринишни яхшилаш мақсадида ўрнатилган бўлинган ойналар эса автомобилнинг ўзига хос ретро стилини сақлаб қолган ҳолда замонавий талабларга мослаштирилганини кўрсатади.

Бироқ, замонавий бозор шартларидан келиб чиққан ҳолда, янги A2 Э-трон бутунлай ўзига хос платформага эга эмас. У Volkswagen гуруҳи тасарруфҳидаги оммавий МEБ платформасининг сўнгги модификациясига асосланган. Бу ўз навбатида ишлаб чиқариш таннархини мақбул даражада сақлаб қолишга ва яқинда ўз фаолиятини якунлаган A1 ҳамда Q2 моделлари ўрнини муносиб эгаллашга имкон беради.

Техник янгиликлар ва самарадорлик

Янги платформа ўзи билан бир қатор муҳим техник яхшиланишларни олиб келди. Жумладан, ўрта сиғимли батареялар учун анъанавий никел-марганец-кобалт (НМК) ўрнига литий-темир-фосфат (ЛФП) кимёвий таркиби танланди. Бу ҳайдовчиларга батареяни ҳар сафар 100 фоизгача хавотирсиз қувватлаш имкониятини беради, чунки ЛФП элементлари бу жараёнга анъанавий батареяларга қараганда чидамлироқ ҳисобланади.

Шунингдек, автомобил янги 'APP350' электр двигателига эга бўлди. Юпқалаштирилган материаллар, махсус мойлаш тизими ва алоҳида мой резервуари ҳисобига механик йўқотишлар минималлаштирилди. Тишли ғилдиракларнинг мой ваннасида доимий айланишидан келиб чиқадиган қаршилик камайтирилгани ҳисобига электромобилнинг умумий самарадорлиги янада ошди.

Бозордаги рақобат ва ички дизайн

Ўлчамлари бўйича Volkswagen ИД 3 модели билан яқин турувчи янги Audi A2 премиум синфдаги рақобатчилар билан курашишга тўғри келади. Ҳозирча BMW ва Mercedes-Benz компаниялари ихчам тоифадаги электр моделларини тақдим этмагани сабабли, янги Audi A2 Renault Megane, Volvo EX30, Mini Коунтрйман Э ҳамда қардош Cupra Борн моделлари билан рақобатлашади.

Ички қисм тўлиқ очиб кўрсатилмаган бўлса-да, баъзи тафсилотлар унинг бошқа сўнгги Audi моделлари билан уйғунлигини кўрсатади. Марказий экранлар ва бошқарув элементлари Q3 моделини эслатади. Олд панел ва эшик қопламаларида замонавий мато материалларидан фойдаланилган бўлиб, бу интерерга ўзига хос минималист ва қатъий тус беради.

AudiЭлектромобилАвто ЯнгиликларA2 Э-тронЛФП батарея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтдиАфсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтдиБугун, 03:58Ferrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этдиFerrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этдиКеча, 22:58Ҳеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилдиҲеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилдиКеча, 22:57Amazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олдиAmazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олдиКеча, 16:55Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталларХитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталларКеча, 16:50Renault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиRenault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиКеча, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади