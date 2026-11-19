Ўзбекистонда Хитой автомобиллари савдоси 48,2 фоизга ошди
2026 йилнинг январь–октябрь ойларида Ўзбекистонда Хитой автомобиль брендлари савдоси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 48,2 фоизга ўсди. Натижада уларнинг янги автомобиллар бозоридаги улуши 11,6 фоиздан 18,4 фоизгача кўтарилди.
Ўзбекистон Автомобиль бизнеси ассоциацияси маълумотларига кўра, ҳисобот даврида мамлакатда жами 318 949 та янги автомобиль сотилган. Бу 2025 йилнинг январь–октябрь ойларидаги кўрсаткичдан 6,5 фоиз кам. Демак, умумий бозорда савдо ҳажми пасайган бўлса-да, Хитой брендлари ўз сотувларини оширишга эришган.
Ишлаб чиқарувчилар кесимида бозор улуши қуйидагича тақсимланган:
• Chevrolet — 74 фоиз;
• ADM Global — 12,3 фоиз;
• BYD — 10,7 фоиз.
BYD компанияси кўрсаткичлари ҳам ўсган. Бир йил давомида унинг Ўзбекистон автомобиль бозоридаги улуши 5,1 фоиз пунктга кўпайди.
Статистика Хитой автомобиль брендларининг маҳаллий бозордаги мавқеи мустаҳкамланаётганини кўрсатади. Шунга қарамай, Chevrolet 74 фоизлик улуш билан етакчиликни сақлаб турибди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…