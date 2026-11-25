Расман: UzAuto 1 январдан автомобиллар учун фоизсиз бўлиб тўлаш тизимини бекор қилади
«UzAuto Motors» компанияси 2027 йилнинг 1 январидан бошлаб автомобиллар хариди учун завод томонидан банклар иштирокисиз тўғридан-тўғри таклиф этилаётган бўлиб тўлаш (рассрочка) имкониятини тўлиқ бекор қилади.
31 декабргача сўнгги имконият
Харидорлар оммабоп автомобилларни ҳозирги қулай шартлар асосида фақат 2026 йил 31 декабрга қадар (шу куни ҳам) расмийлаштиришга улгуришлари мумкин. Янги йилдан бошлаб ушбу моделларни бўлиб тўлашга олиш имконияти ёпилади.
Жорий йил якунигача амал қилувчи бўлиб тўлаш шартлари:
Бўлажак харидорлар 2026 йилнинг сўнгги кунигача қуйидаги автомобилларни заводнинг қулай шартлари асосида харид қилишлари мумкин:
Автомобиль модели
Бошланғич тўлов миқдори
Бўлиб тўлаш муддати
Cobalt
50%
2 йил (24 ой)
Damas
30%
30 ой (2,5 йил)
Tracker
30%
Шартномада белгиланган муддат
Onix
30%
Шартномада белгиланган муддат
Эслатиб ўтамиз, ушбу имконият банклар иштирокисиз — тўғридан-тўғри завод ва харидор ўртасидаги шартнома орқали, ортиқча фоизларсиз ва расмий ҳужжатларсиз амалга ошириб келинаётган эди. 1 январдан бошлаб харидорлар автомобилларни тўлиқ 100% тўлов ёки тижорат банкларининг автокредитлари орқали сотиб олишларига тўғри келади.
Сизнингча, UzAuto томонидан рассрочканинг бекор қилиниши ички бозорда автомобилларга бўлган талабга ҳамда банкларнинг автокредит шартларига қандай таъсир кўрсатади? Янги йилгача ушбу имкониятдан фойдаланишга улгурасизми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва автомобил харид қилишни режалаштираётган яқинларингизни ушбу муҳим муддатдан огоҳлантириш учун хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…