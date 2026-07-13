Купе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлил

·0·Авто
Купе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлил

Бундан чорак аср муқаддам автомобил бозори бутунлай бошқача кўринишга эга эди. Ўша пайтларда Ford, Peugeot ва Volvo каби оммавий брендлар ҳамёнбоп нархлардаги, кўзга яқин ва ёрқин рангли икки эшикли купе моделларини таклиф қилиб, ушбу сегментда етакчилик қилишган. Бироқ бугунги кунга келиб, автомобил саноатидаги тенденциялар кескин ўзгарди ва классик купелар ўрнини кроссоверлар ҳамда электрлаштирилган моделлар эгаллади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирги вақтда купе бозори нафақат қисқариб бормоқда, балки визуал жиҳатдан ҳам ўзининг аввалги жозибасини йўқотган. Мутахассисларнинг фикрича, аввалги ёрқин ва турли-туман ранглар ўрнини бугун асосан кулранг ва қора тусдаги жиддий моделлар эгаллаган. Бу ўзгаришлар Mercedes-Benz КЛE, BMW i4 ва Audi Q5 каби замонавий автомобиллар мисолида яққол кўзга ташланмоқда.

Сегментдаги ўзгаришлар ва янги ёндашувлар

Mercedes-Benz компанияси ўзининг купе моделлар қаторини оптималлаштириш мақсадида C-Class ва E-Class купеларини ягона Mercedes-Benz КЛE моделига бирлаштирди. Бу қадам бренднинг харажатларни камайтириш ва харидорларга янада универсал ечим таклиф қилиш истагидан далолат беради. BMW эса бутунлай бошқа йўлдан бориб, ўзининг i4 модели билан электр қуввати ва тўрт эшикли купе (гран коупе) дизайнини уйғунлаштирди.

Audi бренди эса бозордаги талабнинг кроссоверларга ўзгариб кетганини инобатга олиб, ўзининг Q5 модели билан харидорлар эътиборини тортишда давом этмоқда. Гарчи Q5 классик купе бўлмаса-да, унинг Sportback варианти замонавий харидор учун анъанавий икки эшикли машиналарнинг ўрнини босувчи муқобилга айланди. Бу эса классик купеларга бўлган эҳтиёж тобора камайиб бораётганини кўрсатади.

Бозорнинг янги воқелиги

Нима учун оммавий брендлар купе ишлаб чиқаришдан воз кечмоқда? Бунинг асосий сабаби — амалийлик ва иқтисодий самарадорликдир. Замонавий истеъмолчи нафақат ташқи кўриниш, балки кенг салон, сиғимли юкхона ва юқори ўтириш ҳолатини афзал кўрмоқда. Шу сабабли, Ford каби гигантлар ҳам ўзининг афсонавий купе моделларидан кўра кроссоверларга кўпроқ эътибор қаратмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ушбу тенденция яққол сезилади. Мамлакатимиз йўлларида классик икки эшикли купеларни учратиш камёб ҳодисага айланган. Аксинча, BYD ёки Chevrolet каби брендларнинг кроссоверлари ҳамда кенг ҳажмли седанлари оммалашган. Бу глобал автомобил маданиятининг бир қисми бўлиб, купелар эндиликда фақат тор доирадаги ишқибозлар ёки премиум сегмент вакиллари учун эксклюзив танлов бўлиб қолмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, купе автомобиллар бозори ўзининг олтин даврини ортда қолдирди. Ҳозирги кунда ишлаб чиқарувчилар кўпроқ универсаллик ва электр технологияларига урғу беришмоқда. Mercedes-Benz КЛE каби моделлар эса ушбу классик меросни сақлаб қолишга уринаётган сўнгги вакиллардан бири бўлиб кўринмоқда.

АвтомобилMercedes-BenzBMWAudiТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларToyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларБугун, 05:21BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етдиBYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етдиБугун, 04:55Xiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумXiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумБугун, 03:57Volkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштирадиVolkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштирадиБугун, 03:29Янгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизимиЯнгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизимиБугун, 02:21Geely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдирадиGeely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдирадиБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари