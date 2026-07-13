Купе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлил
Бундан чорак аср муқаддам автомобил бозори бутунлай бошқача кўринишга эга эди. Ўша пайтларда Ford, Peugeot ва Volvo каби оммавий брендлар ҳамёнбоп нархлардаги, кўзга яқин ва ёрқин рангли икки эшикли купе моделларини таклиф қилиб, ушбу сегментда етакчилик қилишган. Бироқ бугунги кунга келиб, автомобил саноатидаги тенденциялар кескин ўзгарди ва классик купелар ўрнини кроссоверлар ҳамда электрлаштирилган моделлар эгаллади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирги вақтда купе бозори нафақат қисқариб бормоқда, балки визуал жиҳатдан ҳам ўзининг аввалги жозибасини йўқотган. Мутахассисларнинг фикрича, аввалги ёрқин ва турли-туман ранглар ўрнини бугун асосан кулранг ва қора тусдаги жиддий моделлар эгаллаган. Бу ўзгаришлар Mercedes-Benz КЛE, BMW i4 ва Audi Q5 каби замонавий автомобиллар мисолида яққол кўзга ташланмоқда.
Сегментдаги ўзгаришлар ва янги ёндашувларMercedes-Benz компанияси ўзининг купе моделлар қаторини оптималлаштириш мақсадида C-Class ва E-Class купеларини ягона Mercedes-Benz КЛE моделига бирлаштирди. Бу қадам бренднинг харажатларни камайтириш ва харидорларга янада универсал ечим таклиф қилиш истагидан далолат беради. BMW эса бутунлай бошқа йўлдан бориб, ўзининг i4 модели билан электр қуввати ва тўрт эшикли купе (гран коупе) дизайнини уйғунлаштирди.
Audi бренди эса бозордаги талабнинг кроссоверларга ўзгариб кетганини инобатга олиб, ўзининг Q5 модели билан харидорлар эътиборини тортишда давом этмоқда. Гарчи Q5 классик купе бўлмаса-да, унинг Sportback варианти замонавий харидор учун анъанавий икки эшикли машиналарнинг ўрнини босувчи муқобилга айланди. Бу эса классик купеларга бўлган эҳтиёж тобора камайиб бораётганини кўрсатади.
Бозорнинг янги воқелигиНима учун оммавий брендлар купе ишлаб чиқаришдан воз кечмоқда? Бунинг асосий сабаби — амалийлик ва иқтисодий самарадорликдир. Замонавий истеъмолчи нафақат ташқи кўриниш, балки кенг салон, сиғимли юкхона ва юқори ўтириш ҳолатини афзал кўрмоқда. Шу сабабли, Ford каби гигантлар ҳам ўзининг афсонавий купе моделларидан кўра кроссоверларга кўпроқ эътибор қаратмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ушбу тенденция яққол сезилади. Мамлакатимиз йўлларида классик икки эшикли купеларни учратиш камёб ҳодисага айланган. Аксинча, BYD ёки Chevrolet каби брендларнинг кроссоверлари ҳамда кенг ҳажмли седанлари оммалашган. Бу глобал автомобил маданиятининг бир қисми бўлиб, купелар эндиликда фақат тор доирадаги ишқибозлар ёки премиум сегмент вакиллари учун эксклюзив танлов бўлиб қолмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, купе автомобиллар бозори ўзининг олтин даврини ортда қолдирди. Ҳозирги кунда ишлаб чиқарувчилар кўпроқ универсаллик ва электр технологияларига урғу беришмоқда. Mercedes-Benz КЛE каби моделлар эса ушбу классик меросни сақлаб қолишга уринаётган сўнгги вакиллардан бири бўлиб кўринмоқда.
…