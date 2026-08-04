Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтди
Audi A2 модели Volkswagen консернининг МЕБ платформасига асосланган замонавий електромобил сифатида қайта тикланмоқда. Янги A2 Е-трон Q4 Е-трондан кичикроқ ва аеродинамик бўлиши кўзланган бўлиб, унинг хатчбек силуети шу талаблар асосида шаклланган. Ўрта сиғимдаги аккумулятор ЛФП кимёвий елементидан фойдаланади ва уни доимий равишда 100 фоизгача қувватлаш мумкин, янги ъAPP350ъ електр двигатели еса самарадорликни оширади. Ўлчамлари Volkswagen ИД.
Автомобилсозлик оламидаги энг кутилмаган қайта тикланишлардан бири юз берди: ўз даврининг ўта тежамкор ва муҳандислик ечимларига бой Audi A2 модели замонавий электромобил сифатида қайта ҳаётга татбиқ этилмоқда. ixbt.com нашрининг ёзишича, асл нусха ўз вақтида унчалик оммалашмаган ва компанияга катта даромад келтирмаган бўлса-да, бугунги кунга келиб у ўзига хос култ-классик мақомига эга бўлган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Audi муҳандислари ретро тўлқинга эргашиб, қасддан ўтмишни такрорлашни мақсад қилишмаган. Асосий ғоя Q4 Э-трон моделидан кичикроқ ва имкон қадар аэродинамик бўлган электромобилни яратишдан иборат эди. Мутахассислар хатчбек шаклини аэродинамика талабларидан келиб чиқиб оптималлаштиргач, натижада мантиқий равишда айнан A2 силуэтига яқин дизайн келиб чиққан.
Янги технологиялар ва платформаЯнги A2 Э-трон аввалги алюминий моделчалик радикал даражада инновацион бўлмаса-да, ҳозирги бозор талабларига мос равишда қулай нархда таклиф этилиши кутилмоқда. ixbt.com хабарига кўра, машина Volkswagen концернининг энг сўнгги МEБ платформасига асосланган бўлиб, яқинда ишлаб чиқаришдан олинган A1 ҳамда Q2 моделларининг билвосита ўрнини эгаллайди.
Ушбу янги платформа қатор муҳим янгиланишларга эга. Хусусан, ўрта сиғимдаги аккумулятор варианти эндиликда никел-марганец-кобалт (НМК) ўрнига литий-темир-фосфат (ЛФП) кимёвий элементидан фойдаланади. Бу эса батареяни доимий равишда 100 фоизгача қувватлаш имконини беради.
Шунингдек, автомобилга ўрнатилган янги 'APP350' электр двигатели янада юқори самарадорликни таъминлайди. Юпқароқ материаллар, кичрайтирилган мой идиши ва бошқа муҳандислик ечимлари эвазига тишли ғэлтаклар доимий равишда мой қатламида сузиб юрмайди ва бу қўшимча қаршилик кучини камайтиради.
Интерер ва рақобат муҳитиҲозирча Audi автомобилнинг аниқ ўлчамларини эълон қилгани йўқ, бироқ унинг ўлчамлари Volkswagen ИД.3 моделига яқинлиги сезилиб турибди. BMW ва Mercedes-Benz ҳали ҳам электрлаштирилган 1-серия ёки А-класс моделларини тақдим этмагани боис, янги A2 премиум сегментга даъвогар Renault Megane, Volvo EX30, Mini Коунтрйман Э ҳамда қардош Cupra Борн каби электромобиллар билан рақобатлашишга тўғри келади.
Камуфлаж остидан кўринганича, янги автомобилнинг ички қисми ИД.3 дан кўра сўнгги русумдаги бошқа Audi моделларига кўпроқ ўхшайди. Рақамли экранлар ва бошқарув элементлари ихчам Q3 моделини эслатади. Олд панел ва эшикларнинг юқори қисмида замонавий тўқилган матолардан фойдаланилган бўлиб, бу интерерга ўзига хос вазминлик бағишлайди.
…