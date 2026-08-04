Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтди

·14·Авто
Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтди
Қисқача

Audi A2 модели Volkswagen консернининг МЕБ платформасига асосланган замонавий електромобил сифатида қайта тикланмоқда. Янги A2 Е-трон Q4 Е-трондан кичикроқ ва аеродинамик бўлиши кўзланган бўлиб, унинг хатчбек силуети шу талаблар асосида шаклланган. Ўрта сиғимдаги аккумулятор ЛФП кимёвий елементидан фойдаланади ва уни доимий равишда 100 фоизгача қувватлаш мумкин, янги ъAPP350ъ електр двигатели еса самарадорликни оширади. Ўлчамлари Volkswagen ИД.

Автомобилсозлик оламидаги энг кутилмаган қайта тикланишлардан бири юз берди: ўз даврининг ўта тежамкор ва муҳандислик ечимларига бой Audi A2 модели замонавий электромобил сифатида қайта ҳаётга татбиқ этилмоқда. ixbt.com нашрининг ёзишича, асл нусха ўз вақтида унчалик оммалашмаган ва компанияга катта даромад келтирмаган бўлса-да, бугунги кунга келиб у ўзига хос култ-классик мақомига эга бўлган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Audi муҳандислари ретро тўлқинга эргашиб, қасддан ўтмишни такрорлашни мақсад қилишмаган. Асосий ғоя Q4 Э-трон моделидан кичикроқ ва имкон қадар аэродинамик бўлган электромобилни яратишдан иборат эди. Мутахассислар хатчбек шаклини аэродинамика талабларидан келиб чиқиб оптималлаштиргач, натижада мантиқий равишда айнан A2 силуэтига яқин дизайн келиб чиққан.

Янги технологиялар ва платформа

Янги A2 Э-трон аввалги алюминий моделчалик радикал даражада инновацион бўлмаса-да, ҳозирги бозор талабларига мос равишда қулай нархда таклиф этилиши кутилмоқда. ixbt.com хабарига кўра, машина Volkswagen концернининг энг сўнгги МEБ платформасига асосланган бўлиб, яқинда ишлаб чиқаришдан олинган A1 ҳамда Q2 моделларининг билвосита ўрнини эгаллайди.

Ушбу янги платформа қатор муҳим янгиланишларга эга. Хусусан, ўрта сиғимдаги аккумулятор варианти эндиликда никел-марганец-кобалт (НМК) ўрнига литий-темир-фосфат (ЛФП) кимёвий элементидан фойдаланади. Бу эса батареяни доимий равишда 100 фоизгача қувватлаш имконини беради.

Шунингдек, автомобилга ўрнатилган янги 'APP350' электр двигатели янада юқори самарадорликни таъминлайди. Юпқароқ материаллар, кичрайтирилган мой идиши ва бошқа муҳандислик ечимлари эвазига тишли ғэлтаклар доимий равишда мой қатламида сузиб юрмайди ва бу қўшимча қаршилик кучини камайтиради.

Интерер ва рақобат муҳити

Ҳозирча Audi автомобилнинг аниқ ўлчамларини эълон қилгани йўқ, бироқ унинг ўлчамлари Volkswagen ИД.3 моделига яқинлиги сезилиб турибди. BMW ва Mercedes-Benz ҳали ҳам электрлаштирилган 1-серия ёки А-класс моделларини тақдим этмагани боис, янги A2 премиум сегментга даъвогар Renault Megane, Volvo EX30, Mini Коунтрйман Э ҳамда қардош Cupra Борн каби электромобиллар билан рақобатлашишга тўғри келади.

Камуфлаж остидан кўринганича, янги автомобилнинг ички қисми ИД.3 дан кўра сўнгги русумдаги бошқа Audi моделларига кўпроқ ўхшайди. Рақамли экранлар ва бошқарув элементлари ихчам Q3 моделини эслатади. Олд панел ва эшикларнинг юқори қисмида замонавий тўқилган матолардан фойдаланилган бўлиб, бу интерерга ўзига хос вазминлик бағишлайди.

AudiЭлектромобилАвто янгиликларAudi A2Volkswagen
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ferrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этдиFerrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этдиКеча, 22:58Ҳеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилдиҲеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилдиКеча, 22:57Amazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олдиAmazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олдиКеча, 16:55Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталларХитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталларКеча, 16:50Renault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиRenault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиКеча, 15:55Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирдиFerrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирдиКеча, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади