Audi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсиялар
Автомобил бозоридаги шиддатли рақобат шароитида муваффақиятга эришишнинг энг синалган усулларидан бири — оммабоп моделни танлаб, унинг клиренцини баландлатишдир. Audi компанияси 2011-йилда Audi A3 хетчбеги негизида Audi Q3 моделини тақдим этиб, айнан шу йўлдан борди ва бугунги кунда ушбу кроссовер бренднинг энг харидоргир моделларидан бирига айланди. Ҳозирда кроссовернинг учинчи авлоди бозорга кириб келаётган бир пайтда, иккинчи авлод (Mk2) моделларига эътибор қаратиш айни муддаодир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Британиянинг нуфузли нашрларидан бири бўлган Autocar маълумотларига кўра, иккинчи авлод Audi Q3 моделларини бугунги кунда иккиламчи бозордан тахминан 10 000 фунт стерлингдан (тахминан 12-13 минг доллар) бошланадиган нархларда топиш мумкин. Бу нарх эвазига харидор замонавий дизайн, юқори сифатли интерер ва Audi брендига хос бўлган нуфузга эга бўлади. Узунлиги 4,5 метрдан бироз камроқ бўлган ушбу кроссовер Audi A3 моделига қараганда кенгроқ салон ва кўпроқ амалийликни таклиф этади.
Ҳайдаш жараёнига тўхталадиган бўлсак, Audi Q3 ўзининг ихчам қариндошига жуда ўхшаш. Автомобил йўлда ўзини барқарор тутади, бошқарув элементлари эса содда ва тушунарли. Гарчи нотекис йўлларда осма тизими бироз қаттиқроқ туюлса-да, умумий шовқин изоляцияси ва қулайлик даражаси юқори даражада сақланган. Бу эса уни ҳам шаҳар ичида, ҳам узоқ масофаларга саёҳат қилиш учун муносиб танловга айлантиради.
Интерер сифати ва технологик устунликAudi узоқ вақт давомида интерер дизайни ва сифат бўйича соҳа етакчиларидан бири бўлиб келган ва Audi Q3 бу анъанани муносиб давом эттиради. Салон ичидаги материаллар сифати ва йиғилиш мустаҳкамлиги бўйича у ўзининг асосий рақобатчилари бўлган Mercedes-Benz GLA ва BMW X1 моделларини ортда қолдиради. Автомобил Apple КарПлай ва Android Auto тизимларини қўллаб-қувватловчи замонавий мультимедиа тизими ҳамда стандарт равишда рақамли асбоблар панели билан жиҳозланган.
Шуни таъкидлаш жоизки, Audi муҳандислари иқлим назорати учун жисмоний тугмаларни сақлаб қолишган, бу эса ҳаракат вақтида тизимни бошқаришни анча осонлаштиради. Бироқ, кроссовернинг ўзига хос дизайни кўриниш чекланганлиги билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқаради. Катта устунлар (стойкалар) туфайли "кўринмас ҳудудлар" юзага келади, айниқса Sportback версиясида орқа ойнадан кўриниш даражаси анча паст. Шу сабабли, сотиб олишдан олдин автомобилда парковка датчиклари борлигига ишонч ҳосил қилиш тавсия этилади.
Кенглик ва юкхона ҳажмиAudi Q3 оилавий эҳтиёжлар учун ҳам етарли даражада кенг. Sport трим ва ундан юқори комплектацияларда ўриндиқлар бел таянчи ва ён томонлама қўллаб-қувватлаш функциялари билан жиҳозланган бўлиб, узоқ йўлда чарчоқни камайтиради. Иккинчи қаторда жой унчалик кенг бўлмаса-да, ўсмирлар ва ўртача бўйли катталар учун етарли. Автомобилнинг асосий устунликларидан бири — сурилувчи орқа ўриндиқлардир.
- Орқа ўриндиқлар ҳолатига кўра юкхона ҳажми 530 литрдан 675 литргача ўзгариши мумкин.
- Орқа ўриндиқлар тўлиқ йиғилганда юкхона ҳажми 1525 литргача кенгаяди.
- Sportback талқинида дизайн сабабли юкхона баландлиги бироз чекланган бўлиши мумкин.
…