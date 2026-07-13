Audi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсиялар

·18·Авто
Audi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсиялар

Автомобил бозоридаги шиддатли рақобат шароитида муваффақиятга эришишнинг энг синалган усулларидан бири — оммабоп моделни танлаб, унинг клиренцини баландлатишдир. Audi компанияси 2011-йилда Audi A3 хетчбеги негизида Audi Q3 моделини тақдим этиб, айнан шу йўлдан борди ва бугунги кунда ушбу кроссовер бренднинг энг харидоргир моделларидан бирига айланди. Ҳозирда кроссовернинг учинчи авлоди бозорга кириб келаётган бир пайтда, иккинчи авлод (Mk2) моделларига эътибор қаратиш айни муддаодир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Британиянинг нуфузли нашрларидан бири бўлган Autocar маълумотларига кўра, иккинчи авлод Audi Q3 моделларини бугунги кунда иккиламчи бозордан тахминан 10 000 фунт стерлингдан (тахминан 12-13 минг доллар) бошланадиган нархларда топиш мумкин. Бу нарх эвазига харидор замонавий дизайн, юқори сифатли интерер ва Audi брендига хос бўлган нуфузга эга бўлади. Узунлиги 4,5 метрдан бироз камроқ бўлган ушбу кроссовер Audi A3 моделига қараганда кенгроқ салон ва кўпроқ амалийликни таклиф этади.

Ҳайдаш жараёнига тўхталадиган бўлсак, Audi Q3 ўзининг ихчам қариндошига жуда ўхшаш. Автомобил йўлда ўзини барқарор тутади, бошқарув элементлари эса содда ва тушунарли. Гарчи нотекис йўлларда осма тизими бироз қаттиқроқ туюлса-да, умумий шовқин изоляцияси ва қулайлик даражаси юқори даражада сақланган. Бу эса уни ҳам шаҳар ичида, ҳам узоқ масофаларга саёҳат қилиш учун муносиб танловга айлантиради.

Интерер сифати ва технологик устунлик

Audi узоқ вақт давомида интерер дизайни ва сифат бўйича соҳа етакчиларидан бири бўлиб келган ва Audi Q3 бу анъанани муносиб давом эттиради. Салон ичидаги материаллар сифати ва йиғилиш мустаҳкамлиги бўйича у ўзининг асосий рақобатчилари бўлган Mercedes-Benz GLA ва BMW X1 моделларини ортда қолдиради. Автомобил Apple КарПлай ва Android Auto тизимларини қўллаб-қувватловчи замонавий мультимедиа тизими ҳамда стандарт равишда рақамли асбоблар панели билан жиҳозланган.

Шуни таъкидлаш жоизки, Audi муҳандислари иқлим назорати учун жисмоний тугмаларни сақлаб қолишган, бу эса ҳаракат вақтида тизимни бошқаришни анча осонлаштиради. Бироқ, кроссовернинг ўзига хос дизайни кўриниш чекланганлиги билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқаради. Катта устунлар (стойкалар) туфайли "кўринмас ҳудудлар" юзага келади, айниқса Sportback версиясида орқа ойнадан кўриниш даражаси анча паст. Шу сабабли, сотиб олишдан олдин автомобилда парковка датчиклари борлигига ишонч ҳосил қилиш тавсия этилади.

Кенглик ва юкхона ҳажми

Audi Q3 оилавий эҳтиёжлар учун ҳам етарли даражада кенг. Sport трим ва ундан юқори комплектацияларда ўриндиқлар бел таянчи ва ён томонлама қўллаб-қувватлаш функциялари билан жиҳозланган бўлиб, узоқ йўлда чарчоқни камайтиради. Иккинчи қаторда жой унчалик кенг бўлмаса-да, ўсмирлар ва ўртача бўйли катталар учун етарли. Автомобилнинг асосий устунликларидан бири — сурилувчи орқа ўриндиқлардир.

  • Орқа ўриндиқлар ҳолатига кўра юкхона ҳажми 530 литрдан 675 литргача ўзгариши мумкин.
  • Орқа ўриндиқлар тўлиқ йиғилганда юкхона ҳажми 1525 литргача кенгаяди.
  • Sportback талқинида дизайн сабабли юкхона баландлиги бироз чекланган бўлиши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, Audi Q3 иккинчи авлоди — бу сифат, бренд нуфузи ва кундалик амалийликни ўзида мужассам этган моделдир. Агар сизга Audi A3 нинг ихчамлиги ёқса-ю, лекин бироз баландроқ ва кенгроқ автомобил керак бўлса, ушбу кроссовер энг мақбул вариантлардан бири бўлиб қолаверади. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу модел ўзининг чидамлилиги ва эҳтиёт қисмларининг мавжудлиги билан харидорлар эътиборини тортиб келмоқда.

AudiКроссоверАвтомобилAudi Q3Иккинчи Бозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Купе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлилКупе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлилБугун, 08:23Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларToyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларБугун, 05:21BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етдиBYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етдиБугун, 04:55Xiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумXiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумБугун, 03:57Volkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштирадиVolkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштирадиБугун, 03:29Янгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизимиЯнгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизимиБугун, 02:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари