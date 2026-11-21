Қайси бирини қувиш керак? Иккига бўлиниб, ҳар томонга юриб кетган Matiz ролиги ҳақида
2026 йил ноябрь ойида ижтимоий тармоқларда узунасига тенг иккига бўлинган салатранг Daewoo Matiz акс этган видео кенг тарқалиб, тез орада трендга айланди. Ўзбек сегментида ушбу ролик ажрашиш пайтида мол-мулкни тенг иккига бўлиш ҳақидаги ҳазилларга ишора қилган ҳолда «Ажрашган Матиз» деб номланди.
Лойиҳанинг асл манбаси ва сюжети
Маълумотларга кўра, ушбу ғоя екатеринбурглик механик ва ғайриоддий техникалар яратиш билан танилган автоблогер Константин Решетниковнинг кастом лойиҳасига бориб тақалади. У эски Daewoo Matiz автомобилни узунасига тенг иккига бўлиб, ҳар бир қисм мустақил ҳаракатлана оладиган конструкция яратган.
Оригинал вирус видео 8 ноябрь 2026 йилда Rutube платформасида «Қайси ярмини қувиш керак? Иккига арраланган «Матиз» инспектор олдида турли томонларга тарқалди» номи остида эълон қилинган. Давомийлиги 16 сония бўлган ушбу роликда ташқи кўринишидан оддий салатранг Matiz йўлда ҳаракатланади, сўнг ЙПХ (ГАИ) инспектори кўринган пайтда икки мустақил қисмга ажралиб, чорраҳада қарама-қарши йўналишларга бурилиб кетади.
Видео кадрларида нималар кўринади?
Қисқа видео кадрларида қуйидаги жиҳатлар яққол ажралиб туради:
Икки автоном қисм: Бир кадрда олд планда о887... давлат рақамли чап қисм ва узоқлашган ўнг қисм, бошқа лавҳаларда эса чорраҳада ЙПХ ходими қаршисида икки томонга кетаётган ярми-ярим автомобиль тасвирланган.
Визуал артефактлар ва талқинлар: Кадрларда кучли сиқилиш/апскейл ёки нейротармоқли қайта ишлашга хос белгилар кўринади — масалан, айрим лавҳаларда ўнг томон ракурс ёки генератив тўлдириш сабаб ён томондан деярли бутун машина кўринишида акс этган.
Маълумот тури
Тафсилотлар
Интернетдаги номи
«Ажрашган Матиз» (ўзбек сегментидаги ҳазиломуз ном)
Лойиҳа муаллифи
Константин Решетников (Екатеринбург, механик ва автоблогер)
Оригинал ролик
Rutube, 8 ноябрь 2026 йил, давомийлиги — 16 сония
Асосий лавҳа
Иккига бўлинган салатранг Matiz қисмларининг чорраҳада инспектор олдида турли томонларга юриб кетиши
Ноодатий техника ва кутилмаган комедик саҳнанинг уйғунлиги роликларнинг тез орада мемга айланиши ва фойдаланувчилар орасида фаол бўлишишига хизмат қилди.
Сизнингча, бундай ғайриоддий авто-экспериментлар ва ҳазиломуз видеоларнинг ижтимоий тармоқларда бу қадар тез оммалашишига нима асосий сабаб бўлади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…