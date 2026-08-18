Audi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқда

·2·Авто
Audi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқда
Қисқача

Audi қаттиққўл Европа экологик қоидаларига қарамай, афсонавий беш силиндрли турбо двигателини сақлаб қолиш имкониятларини ўрганмоқда. Компания илк қаторли беш силиндрли двигателини 1976-йилда Audi 100 учун тақдим этган, ҳозирда эса EA855 2.5 литрли агрегат фақат RS3 хатчбеки ҳамда Cupra Форментор VZ5 моделида қўлланмоқда.

Автомобил оламида ўзининг ўзига хос овози ва характери билан танилган беш цилиндрли турбо двигател яна диққат марказига тушди. Audi компанияси қаттиққўл Европа экологик қоидаларига қарамай, ушбу ўзига хос мотор авлодини сақлаб қолиш йўлларини ўрганмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қувват агрегати маркза портфелида нақ ярим асрлик тарихга эга бўлиб, бренднинг спорт автомобиллари имиджида муҳим ўрин тутади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Audi ўзининг илк қаторли беш цилиндрли двигателини 1976-йилда флагман Audi 100 модели учун тақдим этган эди. Шундан буён компания бу конфигурациядан воз кечмади ва уни Қуаттро ҳамда RS2 каби афсонавий спорт автомобилларига ўрнатди. Айни пайтда ТТ RS ва RS Q3 моделларининг ишлаб чиқарилиши тўхтатилгани сабабли, бу мотор фақатгина RS3 хатчбекида қўлланилмоқда. Шунингдек, мажкур 'EA855' 2.5 литрли агрегат концерннинг эгизак бренди бўлган Cupra учун ҳам Форментор VZ5 модели доирасида етказиб берилмоқда.

Янги экологик талаблар ва молиявий муаммолар

Еврозонада ноябрдан кучга кирадиган EU7 экологик регламенти автомобилсозлар олдига жиддий талабларни қўймоқда. Яқинда Audi компанияси ушбу қаттиқ меъёрларга мослашиш масаласига тўхталиб, чекланган миқдордаги автомобилларга ўрнатиладиган мотор учун инвестицияларни қоплаш қийин кечишини билдирган эди. Двигателни янги талабларга мослаш учун унинг фильтрларини, эмиссия сенсорларини, пуркаш тизимини ва катализаторларини тубдан ўзгартириш талаб этилади.

Шунга қарамай, Audi Sport раҳбари Ролф Михл компания ўзининг кенг спорт моделлари қаторини сақлаб қолишга ва бой меросини янада ривожлантиришга содиқлигини таъкидлади. Autocar нашрига берган интервюсида у беш цилиндрли двигателнинг тарихий аҳамиятини яхши тушунишларини ва баҳолаш жараёнлари давом этаётганини маълум қилди. Мутахассиснинг таъкидлашича, мазкур мотор нафақат тарихий илдизларга эга, балки ўта ўзига хос характерга ҳам эгадир.

Келажакдаги истиқболлар ва муҳокамалар

Ролф Михл Audi компаниясининг спорт автомобиллари бўлимида фаолият юритган йиллари давомида барча уч авлод RS3 моделларининг яратилишига масъул бўлган. Унинг сўзларига кўра, RS3 модели RS оиласидаги энг ҳамёнбоп автомобил сифатида муҳим вазифани бажаради ва бу омил двигателни янгилаш учун бизнес-режа асосини мустаҳкамлаши мумкин. Эмоциялар айниқса компакт сегментдан бошланиши ва бренд баёноти сифатида бу жуда муҳим аҳамият касб этиши қайд этилди.

Ҳозирча келажакдаги авлод қандай кўринишга эга бўлиши борасида аниқ қарор қабул қилингани йўқ. Музокаралар давом этмоқда ва Audi АГ ҳамкорлари билан биргаликда техник имкониятлар ҳар томонлама баҳоланмоқда. Агар томонлар ижобий тўхтамга келса, беш цилиндрли турбо мотор яна бир авлод давомида автомобил ихлосмандларини хурсанд қилишда давом этиши мумкин.

AudiRS3АвтомобилДвигателЭврозона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиЭлектромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиБугун, 10:57Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Кеча, 23:23Буюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаБуюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаКеча, 20:56Монтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойишиМонтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойишиКеча, 20:52Mercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолдиMercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолдиКеча, 19:53Mazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилMazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилКеча, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди