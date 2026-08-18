Audi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқда
Audi қаттиққўл Европа экологик қоидаларига қарамай, афсонавий беш силиндрли турбо двигателини сақлаб қолиш имкониятларини ўрганмоқда. Компания илк қаторли беш силиндрли двигателини 1976-йилда Audi 100 учун тақдим этган, ҳозирда эса EA855 2.5 литрли агрегат фақат RS3 хатчбеки ҳамда Cupra Форментор VZ5 моделида қўлланмоқда.
Автомобил оламида ўзининг ўзига хос овози ва характери билан танилган беш цилиндрли турбо двигател яна диққат марказига тушди. Audi компанияси қаттиққўл Европа экологик қоидаларига қарамай, ушбу ўзига хос мотор авлодини сақлаб қолиш йўлларини ўрганмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қувват агрегати маркза портфелида нақ ярим асрлик тарихга эга бўлиб, бренднинг спорт автомобиллари имиджида муҳим ўрин тутади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Audi ўзининг илк қаторли беш цилиндрли двигателини 1976-йилда флагман Audi 100 модели учун тақдим этган эди. Шундан буён компания бу конфигурациядан воз кечмади ва уни Қуаттро ҳамда RS2 каби афсонавий спорт автомобилларига ўрнатди. Айни пайтда ТТ RS ва RS Q3 моделларининг ишлаб чиқарилиши тўхтатилгани сабабли, бу мотор фақатгина RS3 хатчбекида қўлланилмоқда. Шунингдек, мажкур 'EA855' 2.5 литрли агрегат концерннинг эгизак бренди бўлган Cupra учун ҳам Форментор VZ5 модели доирасида етказиб берилмоқда.
Янги экологик талаблар ва молиявий муаммоларЕврозонада ноябрдан кучга кирадиган EU7 экологик регламенти автомобилсозлар олдига жиддий талабларни қўймоқда. Яқинда Audi компанияси ушбу қаттиқ меъёрларга мослашиш масаласига тўхталиб, чекланган миқдордаги автомобилларга ўрнатиладиган мотор учун инвестицияларни қоплаш қийин кечишини билдирган эди. Двигателни янги талабларга мослаш учун унинг фильтрларини, эмиссия сенсорларини, пуркаш тизимини ва катализаторларини тубдан ўзгартириш талаб этилади.
Шунга қарамай, Audi Sport раҳбари Ролф Михл компания ўзининг кенг спорт моделлари қаторини сақлаб қолишга ва бой меросини янада ривожлантиришга содиқлигини таъкидлади. Autocar нашрига берган интервюсида у беш цилиндрли двигателнинг тарихий аҳамиятини яхши тушунишларини ва баҳолаш жараёнлари давом этаётганини маълум қилди. Мутахассиснинг таъкидлашича, мазкур мотор нафақат тарихий илдизларга эга, балки ўта ўзига хос характерга ҳам эгадир.
Келажакдаги истиқболлар ва муҳокамаларРолф Михл Audi компаниясининг спорт автомобиллари бўлимида фаолият юритган йиллари давомида барча уч авлод RS3 моделларининг яратилишига масъул бўлган. Унинг сўзларига кўра, RS3 модели RS оиласидаги энг ҳамёнбоп автомобил сифатида муҳим вазифани бажаради ва бу омил двигателни янгилаш учун бизнес-режа асосини мустаҳкамлаши мумкин. Эмоциялар айниқса компакт сегментдан бошланиши ва бренд баёноти сифатида бу жуда муҳим аҳамият касб этиши қайд этилди.
Ҳозирча келажакдаги авлод қандай кўринишга эга бўлиши борасида аниқ қарор қабул қилингани йўқ. Музокаралар давом этмоқда ва Audi АГ ҳамкорлари билан биргаликда техник имкониятлар ҳар томонлама баҳоланмоқда. Агар томонлар ижобий тўхтамга келса, беш цилиндрли турбо мотор яна бир авлод давомида автомобил ихлосмандларини хурсанд қилишда давом этиши мумкин.
…