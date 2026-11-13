Chery концернининг янги премиум бренд автомобиллари нимаси билан ҳайратда қолдирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эхеед бренди Ауто Чина 2026 кўргазмасида ўзининг келажакдаги электр ва гибрид моделлари йўналишини белгиловчи «Футуре Лухурй» дизайн консепсиясини тақдим этди.
- Намойиш этилган ЭХ Висион кроссовери ва Х-Консепт минивени Falcon 700 автопилоти, сунъий интеллект интерфейси ҳамда янги авлод батареялари билан жиҳозланган.
- Ушбу консепт-карларнинг энг ўзига хос жиҳати баллонларнинг 90 градусга бурилиб, ён томонга осон парковка қилиш имконини беришидир.
Хитойнинг Chery концернига тегишли премиум бренд — Exeed 2026 йилги Пекин халқаро автосалони (Auto China 2026) ҳамда компаниянинг йиллик дизайн саммити доирасида ўзининг янги «Future Luxury» (Келажак ҳашамати) дизайн концепциясини кенг оммага тақдим этди. Тадбирда намойиш этилган футуристик концепт-карлар автомобисоноат келажаги қандай бўлишини яққол кўрсатиб берди.
Асосий концепт-карлар: EX Vision кроссовери ва X-Concept минивэни
Тақдимотнинг энг асосий марказида бренднинг яқин йиллардаги электр ва гибрид моделлари йўналишини белгилаб берувчи иккита ноёб автомобил турди:
Exeed X-Concept (Минивэн ва йўлтанламас синтези): Бу модель кенг ва аэродинамик кузовга эга бўлиб, олд қисмидан то орқа томонигача чўзилган махсус ҳаво каналлари билан жиҳозланган. Унинг салони горизонтал кенгликка асосланган бўлиб, тўлиқ автопилот режимида ҳаракатланиш ва йўловчиларга максимал қулайлик яратиш учун мўлжалланган.
Exeed EXLANTIX EX Vision (Келажак кроссовери): Пекин автосалонининг яна бир порлоқ юлдузи силлиқ аэродинамик силуэт ва тўлиқ рақамлаштирилган бошқарув тизимига эга. У бренднинг келажакдаги электр ва гибрид йўлтанламаслари учун асосий дизайнерлик пойдевори ҳисобланади.
Экслюзив концепт-карлар
Асосий хусусиятлари ва инновациялар
Exeed X-Concept
Футуристик минивэн ва йўлтанламас синтези, аэродинамик ҳаво каналлари
EXLANTIX EX Vision
Силлиқ силуэтли келажак кроссовери, рақамлаштирилган бошқарув тизими
Ноёб имконият
Машина баллонларининг 90 градусга қайрилиб, ён томонга осон парковка қилиши
Интеллектуал тизимлар
Falcon 700 автопилоти, сунъий интеллект интерфейси ва янги авлод батареялари
Инновацион технологиялар ва сунъий интеллект
Янги концепт-карлар нафақат ташқи кўриниши, балки энг сўнгги технологиялар билан жиҳозлангани билан ҳам эътиборни тортди. Хусусан, уларда Falcon 700 интеллектуал автопилот тизими, сунъий интеллектга асосланган овозли ва визуал интерфейс ҳамда юқори тезликда қувватланувчи янги авлод батареялари намойиш этилди.
Энг ҳайратланарли жиҳатлардан бири — ушбу машиналарнинг баллонлари 90 градусга бурилиб, тор ёки ноқулай жойларга ён томонга қийинчиликсиз парковка қилиш имконини беришидир. Бу шаҳар шароитида ҳайдовчилар учун улкан қулайлик яратади.
Сизнингча, баллонлари 90 градусга буриладиган ва тўлиқ сунъий интеллектга асосланган бу каби футуристик автомобиллар яқин йилларда оммавий ишлаб чиқаришга киритилиб, кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айлана оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…