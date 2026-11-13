Chery концернининг янги премиум бренд автомобиллари нимаси билан ҳайратда қолдирди?

2 дақиқа ўқиш40
Chery концернининг янги премиум бренд автомобиллари нимаси билан ҳайратда қолдирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эхеед бренди Ауто Чина 2026 кўргазмасида ўзининг келажакдаги электр ва гибрид моделлари йўналишини белгиловчи «Футуре Лухурй» дизайн консепсиясини тақдим этди.
  • Намойиш этилган ЭХ Висион кроссовери ва Х-Консепт минивени Falcon 700 автопилоти, сунъий интеллект интерфейси ҳамда янги авлод батареялари билан жиҳозланган.
  • Ушбу консепт-карларнинг энг ўзига хос жиҳати баллонларнинг 90 градусга бурилиб, ён томонга осон парковка қилиш имконини беришидир.

Хитойнинг Chery концернига тегишли премиум бренд — Exeed 2026 йилги Пекин халқаро автосалони (Auto China 2026) ҳамда компаниянинг йиллик дизайн саммити доирасида ўзининг янги «Future Luxury» (Келажак ҳашамати) дизайн концепциясини кенг оммага тақдим этди. Тадбирда намойиш этилган футуристик концепт-карлар автомобисоноат келажаги қандай бўлишини яққол кўрсатиб берди.

Асосий концепт-карлар: EX Vision кроссовери ва X-Concept минивэни

Тақдимотнинг энг асосий марказида бренднинг яқин йиллардаги электр ва гибрид моделлари йўналишини белгилаб берувчи иккита ноёб автомобил турди:

  • Exeed X-Concept (Минивэн ва йўлтанламас синтези): Бу модель кенг ва аэродинамик кузовга эга бўлиб, олд қисмидан то орқа томонигача чўзилган махсус ҳаво каналлари билан жиҳозланган. Унинг салони горизонтал кенгликка асосланган бўлиб, тўлиқ автопилот режимида ҳаракатланиш ва йўловчиларга максимал қулайлик яратиш учун мўлжалланган.

  • Exeed EXLANTIX EX Vision (Келажак кроссовери): Пекин автосалонининг яна бир порлоқ юлдузи силлиқ аэродинамик силуэт ва тўлиқ рақамлаштирилган бошқарув тизимига эга. У бренднинг келажакдаги электр ва гибрид йўлтанламаслари учун асосий дизайнерлик пойдевори ҳисобланади.

Экслюзив концепт-карлар

Асосий хусусиятлари ва инновациялар

Exeed X-Concept

Футуристик минивэн ва йўлтанламас синтези, аэродинамик ҳаво каналлари

EXLANTIX EX Vision

Силлиқ силуэтли келажак кроссовери, рақамлаштирилган бошқарув тизими

Ноёб имконият

Машина баллонларининг 90 градусга қайрилиб, ён томонга осон парковка қилиши

Интеллектуал тизимлар

Falcon 700 автопилоти, сунъий интеллект интерфейси ва янги авлод батареялари

Инновацион технологиялар ва сунъий интеллект

Янги концепт-карлар нафақат ташқи кўриниши, балки энг сўнгги технологиялар билан жиҳозлангани билан ҳам эътиборни тортди. Хусусан, уларда Falcon 700 интеллектуал автопилот тизими, сунъий интеллектга асосланган овозли ва визуал интерфейс ҳамда юқори тезликда қувватланувчи янги авлод батареялари намойиш этилди.

Энг ҳайратланарли жиҳатлардан бири — ушбу машиналарнинг баллонлари 90 градусга бурилиб, тор ёки ноқулай жойларга ён томонга қийинчиликсиз парковка қилиш имконини беришидир. Бу шаҳар шароитида ҳайдовчилар учун улкан қулайлик яратади.

Сизнингча, баллонлари 90 градусга буриладиган ва тўлиқ сунъий интеллектга асосланган бу каби футуристик автомобиллар яқин йилларда оммавий ишлаб чиқаришга киритилиб, кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айлана оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Авто янгиликлари