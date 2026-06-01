Lego-Fan entwirft Renault 5 Modell: Bald im Handel erhältlich

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Lego-Fan entwirft Renault 5 Modell: Bald im Handel erhältlich

Eine beeindruckende Nachbildung des Renault 5 Turbo 3E, entworfen von Lego-Fan Dave Collins, könnte bald in den Regalen stehen. Das Projekt hat eine wichtige Hürde beim Spielzeughersteller erfolgreich genommen, berichtet Autocar.co.uk. berichtet .

Collins reichte sein Modell im April auf der Plattform Lego Ideas ein. Diese bietet Fans die Möglichkeit, ihre Entwürfe zu präsentieren und in echte Sets zu verwandeln. Kurz nach der Veröffentlichung erhielt das Projekt Unterstützung von der britischen Renault-Niederlassung.

Inzwischen hat das Modell über 10.000 Nutzerstimmen gesammelt. Damit ist die nächste Phase erreicht: Lego-Experten werden das Modell nun prüfen und eine endgültige Entscheidung über die Serienproduktion treffen.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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