US-Startup plant den Verkauf von Sonnenlicht bei Nacht

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US-Startup plant den Verkauf von Sonnenlicht bei Nacht

Das US-Startup Reflect Orbital plant ein ungewöhnliches Projekt, das es ermöglichen soll, Sonnenlicht bei Nacht auf die Erde zu lenken. Laut einem Bericht von Metro strebt das Unternehmen an, noch in diesem Jahr einen riesigen Spiegel in die Umlaufbahn zu bringen.

Es wurde bekannt gegeben, dass das Projekt von der US-Regierung genehmigt wurde. Der Plan sieht vor, in den nächsten 10 Jahren 50.000 spezielle Spiegel mit einer Größe von 18×18 Metern in den Orbit zu befördern. Diese Spiegel sollen es ermöglichen, Sonnenstrahlen auch nachts auf bestimmte Gebiete auf der Erde zu reflektieren.

Das Hauptziel des Projekts ist es, sicherzustellen, dass Solarkraftwerke rund um die Uhr Energie erzeugen können. Experten betonen, dass diese Technologie dazu beitragen wird, erneuerbare Energiequellen effizienter zu nutzen.

Ersten Schätzungen zufolge werden die Kosten für einen solchen „Weltraum-Beleuchtungs“-Dienst 5.000 USD pro Stunde betragen. Sollte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden, könnte es eine neue Ära im Energiesektor einläuten und in Zukunft auch in anderen Bereichen Anwendung finden.

Eine Reihe von Sonnensegel-Raumfahrzeugen in der Erdumlaufbahn.
Reflect OrbitalSolarenergieWeltraumtechnologieErneuerbare EnergienInnovation
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Charos
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