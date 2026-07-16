Michael Olise entscheidet sich trotz Real Madrid-Interesse für seine Zukunft beim FC Bayern

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Michael Olise entscheidet sich trotz Real Madrid-Interesse für seine Zukunft beim FC Bayern

Der offensive Mittelfeldspieler des FC Bayern München, Michael Olise, hat alle Spekulationen um seine Zukunft beendet. Trotz des ernsthaften Interesses von Real Madrid in den letzten Wochen hat sich der französische Nationalspieler dazu entschieden, bei den deutschen Giganten zu bleiben, wie Sky Sports berichtet. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach seinem Wechsel von Crystal Palace in die Allianz Arena im Jahr 2024 wurde Olise schnell zu einem der hellsten Sterne der Bundesliga. Seine beeindruckenden Bewegungen und seine Produktivität auf dem Platz erregten die Aufmerksamkeit anderer europäischer Giganten, insbesondere der Scouts des Madrider Klubs. Der 24-Jährige teilte der Führung jedoch offiziell mit, dass er in München glücklich sei und keine Absicht habe, das Team zu verlassen.

Berichten internationaler Medien zufolge wollte die Führung von Real Madrid Olise mit seinem französischen Teamkollegen Kylian Mbappé vereinen. Doch anstatt ein Transfergesuch einzureichen, erklärte der Spieler, dass er seinen laufenden Vertrag bei Bayern respektiere und sich voll und ganz dem Projekt des Vereins verschrieben habe. Diese Nachricht war eine echte Erleichterung für die Münchner Fans.

Die Position der Bayern-Führung und ein neuer Vertrag

Die Führung des FC Bayern betrachtet Olise als einen der unantastbaren Spieler des Teams. Der aktuelle Vertrag des Spielers läuft bis 2029 und enthält keine Ausstiegsklausel. Dies gibt dem Verein bei Verhandlungen die volle Kontrolle und die Möglichkeit, jedes Angebot abzulehnen.

Die Vereinsverantwortlichen wollen den Spieler nicht nur nicht verkaufen, sondern sind auch bereit, ihn entsprechend zu belohnen. Berichten zufolge bereitet die Bayern-Führung einen neuen, verbesserten Vertrag für Olise vor. Sollte dieser Deal unterzeichnet werden, wird der französische Flügelspieler zu einem der drei bestbezahlten Spieler des Teams gehören.

In seinen 107 Einsätzen für den Münchner Klub war Olise an insgesamt 96 Toren direkt beteiligt und erzielte damit phänomenale Ergebnisse. Diese Beständigkeit hat ihn zu einem der gefährlichsten Offensivspieler im modernen Fußball gemacht. Aus diesem Grund weigern sich die Sportdirektoren des FC Bayern sogar, Transferangebote in Betracht zu ziehen.

Olisés Entscheidung ist von strategischer Bedeutung für Bayern. Das Team hat nicht nur seinen wichtigsten Leistungsträger gehalten, sondern auch Konkurrenten wie Real Madrid erneut bewiesen, dass sie ihre Stars nicht so einfach ziehen lassen. Nun liegt der Fokus auf dem Prozess der Vertragsunterzeichnung des Spielers.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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