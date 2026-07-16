OpenAI bringt unerwartetes Produkt auf den Markt: Ein Basketball unter der Marke ChatGPT

OpenAI, der Marktführer in der Welt der KI, erweitert sein Tätigkeitsfeld in eine unerwartete Richtung. Nach der kürzlich vorgestellten 230-Dollar-Mini-Tastatur hat das Unternehmen nun Basketbälle mit dem ChatGPT-Logo in seinem offiziellen Shop zum Verkauf angeboten. Dieser Schritt zeigt, dass der Tech-Gigant nicht nur an digitalen Algorithmen, sondern auch ernsthaft am Markt für physische Produkte interessiert ist. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Dieses neue Produkt wurde im Rahmen der Kampagne "Pause. Play. Prompt." entwickelt. Vertreter von OpenAI erklären, dass diese Kampagne eine symbolische Bedeutung hat und daran erinnert, dass Kreativität nicht nur auf Computerbildschirme beschränkt sein sollte. Damit fordert das Unternehmen die Nutzer dazu auf, eine Pause einzulegen und sich körperlich zu betätigen.

Preis und technische Daten

Der ChatGPT-Basketball kostet 70 US-Dollar. Zum Vergleich: Mit diesem Betrag könnte man etwa 56 Millionen Eingabe-Token für das GPT-5-Modell erwerben. Das Produkt besteht zu 100 Prozent aus Gummi und zeichnet sich im Gegensatz zu Lederbällen für professionelle Spielfelder durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Außenumgebungen und widrigen Wetterbedingungen aus. Dies macht ihn zu einem praktischen Hilfsmittel für Streetball.

Laut ixbt.com gibt OpenAI mit diesem Schritt eine eigene Antwort auf Fragen zu den Umweltauswirkungen des KI-Booms und der psychischen Gesundheit von Menschen im Technologiesektor. In einer Zeit, in der der Stromverbrauch und die CO2-Emissionen durch die Entwicklung generativer Technologien steigen, ermutigt das Unternehmen die Menschen dazu, im Freien Sport zu treiben.

Weitere Accessoires unter der Marke des Unternehmens

Neben dem Basketball ist im OpenAI-Shop auch eine Reihe von Kleidungsstücken und Accessoires mit Motivationssprüchen erschienen. Unter anderem fallen folgende Produkte auf:

T-Shirts mit der Aufschrift "Good research takes time";

Spezielle Pullover im akademischen Stil für 175 Dollar;

Alltagsaccessoires mit dem Firmenlogo.

Analysten sind der Meinung, dass solche Produkte eher für Entwickler und KI-Enthusiasten im Silicon Valley gedacht sind. Auch wenn es für einen normalen Nutzer etwas seltsam erscheinen mag, mit einem Ball mit der Aufschrift ChatGPT nach draußen zu gehen, könnte dies für Fans des Unternehmens leicht zu einem Statussymbol werden.

Für Tech-Startups wie OpenAI ist der Verkauf solcher "Merch"-Produkte nicht nur eine zusätzliche Einnahmequelle, sondern trägt auch dazu bei, die Marke auf ein Lifestyle-Niveau zu heben. Zuvor hatten bereits Unternehmen wie Humane versucht, den Markt mit ihren Geräten zu überraschen, doch OpenAI erweitert sein Publikum derzeit durch traditionelle und verständliche Artikel.