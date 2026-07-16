Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat einen weiteren bedeutenden Meilenstein im Bereich der wiederverwendbaren Raketentechnologie erreicht. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte hat die Anzahl der Flüge, bei denen die erste Stufe einer Falcon 9 Rakete wiederverwendet wurde, die Marke von 600 erreicht. Dieser Wert gilt als revolutionärer Schritt zur Kostensenkung und Steigerung der Flugintensität in der Raumfahrtindustrie. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Jubiläumsmeilenstein wurde während zweier aufeinanderfolgender Starts von Starlink-Satelliten innerhalb von weniger als acht Stunden erreicht. Laut ixbt.com startete die erste Mission von der Vandenberg Base in Kalifornien und die zweite vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Beide Flüge waren erfolgreich und brachten 27 bzw. 29 neue Satelliten in den Orbit.

Die Effizienz der Wiederverwendungstechnologie

Der entscheidende Aspekt dieser Flüge ist, dass beide ersten Stufen der Falcon 9 Rakete nach Erfüllung ihrer Aufgabe sicher zur Erde zurückkehrten und auf speziellen Plattformen landeten. Der Booster mit der Nummer B1093, der an der Mission in Florida beteiligt war, absolvierte seinen 15. Flug, während die Stufe B1080 aus Kalifornien zum 28. Mal ins All startete.

Den Ingenieuren von SpaceX ist es gelungen, die Kosten für Weltraumflüge durch die Aufarbeitung und Wiederverwendung der ersten Stufen drastisch zu senken. Der aktuelle absolute Rekord des Unternehmens liegt bei 36 Flügen einer einzigen ersten Stufe. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Ära der traditionellen Einwegraketen der Vergangenheit angehört.

Dieser Erfolg ist nicht nur für SpaceX, sondern für die gesamte globale Luft- und Raumfahrtindustrie von Bedeutung. Die Zunahme der Satelliten im Rahmen des Starlink-Projekts ermöglicht eine weltweite Ausweitung der Hochgeschwindigkeits-Internetabdeckung, auch in entlegensten Gebieten. Für Länder mit begrenztem Zugang zum Meer und bergigem Gelände, wie Usbekistan, könnten solche Satellitenkommunikationssysteme in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Überbrückung der digitalen Kluft spielen.

Experten betonen, dass die stabilen und zuverlässigen Flüge der Falcon 9 ein solides Fundament für zukünftige, komplexere Missionen von SpaceX schaffen, insbesondere für Programme zur Erforschung des Mars und zur Rückkehr zum Mond. 600 erfolgreiche Wiederholungsflüge sind nicht nur eine Zahl, sondern ein Produkt höchster Ingenieurskunst.