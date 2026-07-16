Sorgen vor dem WM-Finale: Lamine Yamal bricht Training wegen Verletzung ab

Während das entscheidende Finale der Weltmeisterschaft 2026 näher rückt, droht der spanischen Nationalmannschaft ein schwerer Ausfall. Lamine Yamal, der Star und Shootingstar des Teams, konnte aufgrund einer Verletzung am linken Bein nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Dies sorgt bei Fans und Trainerstab vor dem Duell am Sonntag gegen die von Lionel Messi angeführte argentinische Nationalmannschaft für Unruhe. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, musste der 19-jährige Flügelspieler trotz des Trainingsbeginns für das Finale ein individuelles Programm absolvieren. Ein spezieller Tapeverband am linken Oberschenkel von Yamal war deutlich zu sehen. Es stellte sich heraus, dass das junge Talent im Halbfinale gegen Frankreich einen harten Schlag abbekommen hatte. In jener Situation wurde er von Lucas Digne im Strafraum zu Fall gebracht, was zu einem Elfmeter führte, den Mikel Oyarzabal verwandelte.

Fazit des medizinischen Stabes und Vorsichtsmaßnahmen

Obwohl Lamine Yamal aufgrund des Adrenalins während des Spiels keine Schmerzen verspürte, machte sich die Verletzung nach der Rückkehr ins Hotel in Dallas bemerkbar. Das medizinische Personal Spaniens beobachtet den Zustand des Spielers genau. Es ist erwähnenswert, dass Yamal bereits im April wegen einer Knieverletzung lange ausfiel. Aus diesem Grund steuert der Trainerstab seine Belastung sehr vorsichtig.

Laut Informationen der Zeitung Diario AS ist die Trennung des Spielers von der Hauptgruppe eher eine Vorsichtsmaßnahme. Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente möchte, dass seine gefährlichste Offensivwaffe bis zum Finale zu 100 Prozent einsatzbereit ist. Experten sind zuversichtlich, dass sich Yamal körperlich erholen wird und beim historischen Aufeinandertreffen mit Lionel Messi auf dem Platz stehen kann.

Lamine Yamal stand in allen Spielen Spaniens beim aktuellen Turnier auf dem Platz und wurde zur zentralen Figur im Angriffsspiel des Teams. In der Gruppenphase gelang ihm sogar ein Treffer gegen Saudi-Arabien. Nun richtet sich die ganze Welt darauf, wie sich das Eigengewächs des FC Barcelona gegen sein Idol Messi schlagen wird.

Weitere Probleme im Kader

Yamal ist nicht das einzige Problem im spanischen Lager. Auch Pedro Porro, der im Halbfinale zum Spieler des Spiels gewählt wurde, trainiert nach einem individuellen Programm. Der Verteidiger von Tottenham Hotspur hat in allen Play-off-Spielen ein enormes Pensum absolviert, was zu Muskelermüdung führte. Die Ärzte stufen Porros Zustand als einfache Erschöpfung ein.

Für die spanische Nationalmannschaft ist dieses Finale nicht nur ein Kampf um den Titel, sondern auch eine Chance, die absolute Dominanz der neuen Generation auf der Weltbühne zu beweisen. Sollten Yamal und Porro zurückkehren, stünde Luis de la Fuente der stärkste Kader zur Verfügung. Vorerst warten die Fans gespannt auf die medizinischen Berichte bis zum Sonntagabend.