Die beliebte Plattform Roblox hat eine neue Ära in der Spieleentwicklung eingeläutet. Das Unternehmen hat eine neue Funktion namens Build eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, Spieldesigns auf Mobilgeräten durch einfache Texteingaben zu erstellen. Diese Technologie erlaubt es selbst jungen Entwicklern ohne Programmiererfahrung, ihre Ideen in die digitale Welt zu übertragen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Build-Funktion basiert auf komplexen Algorithmen und proprietären KI-Modellen, die von Roblox entwickelt wurden. Wenn ein Benutzer beispielsweise "Erstelle ein gemütliches Abenteuerspiel in einem dichten Wald" eingibt, generiert das System automatisch Spielmechaniken, Umgebung, Charaktere, visuellen Stil und sogar Sounds. Was früher Wochen dauerte, ist nun in wenigen Minuten erledigt.

Qualität und Wettbewerbsfragen

Obwohl Tech-Giganten wie Google, Microsoft und Tencent an ähnlichen Tools arbeiten, ist Roblox einer der Ersten, der diesen Ansatz für Massennutzer, insbesondere Jugendliche, zugänglich macht. Diese Neuerung hat jedoch auch bei Branchenexperten Bedenken ausgelöst. Kritiker befürchten, dass die Senkung der Hürden für die Spieleentwicklung zu einer Flut von minderwertigen und gleichartigen Inhalten auf der Plattform führen könnte.

Laut einer Studie der Game Developer Conference glauben 52 % der Branchenexperten, dass generative KI negative Auswirkungen auf die Spieleindustrie haben könnte. Die Hauptsorge ist, dass qualitativ hochwertige Projekte, die durch menschliche Arbeit entstanden sind, im "Rauschen" der schnell produzierten KI-Inhalte untergehen könnten. Roblox kündigte an, ein spezielles Bewertungssystem zu verwenden, um dieses Problem zu lösen.

Bewertung und Zukunftspläne

Unternehmensvertreter erklärten, dass KI-generierte Spiele danach sortiert werden, wie viel Zeit Benutzer mit ihnen verbringen. Wenn ein Spiel uninteressant ist und niemand es spielt, wird es in den Suchergebnissen nicht angezeigt. Dies stellt sicher, dass nur wirklich fesselnde und qualitativ hochwertige Projekte auf der Plattform populär werden.

Die Build-Funktion startet am 28. Juli in Neuseeland in die offene Alpha-Testphase;

Benutzer ab 9 Jahren können Spiele erstellen, und Nutzer ab 16 Jahren können diese weltweit veröffentlichen;

Der Dienst wird sowohl in einer kostenlosen als auch in einer kostenpflichtigen erweiterten Version verfügbar sein.

Roblox will sich in Zukunft nicht nur auf die Spieleerstellung beschränken. In den kommenden Monaten sollen KI-Agenten und Analysetools eingeführt werden, die Entwicklern beim Testen von Spielen helfen. Zudem wird an einem neuen Modell gearbeitet, das ganze 3D-Szenen mit einer einzigen Eingabeaufforderung erstellen kann.

Diese Neuerungen unterstreichen das Ziel von Roblox, nicht nur eine Spieleplattform, sondern eines der größten kreativen Ökosysteme der Zukunft zu werden. Die Integration von KI könnte auch jungen Entwicklern und Game-Designern in Usbekistan neue Türen öffnen, um ihre Talente auf globaler Ebene zu präsentieren.