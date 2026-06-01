Supermini gegen Crossover: Ist der Seat Ibiza besser als sein Arona-Pendant?

Die beiden Autos auf dem Bild sehen sich erstaunlich ähnlich – und das liegt nicht nur daran, dass beide aktualisierte Facelift-Versionen in Oniric Grey sind. Die Modelle Seat Ibiza und Arona sind technisch eng miteinander verwandt. Dies berichtet Autocar.co.uk berichtet .

Im Grunde ist der Arona eine leicht vergrößerte und höhergelegte Version des Seat Ibiza Schräghecks. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um in der Praxis zu testen und zu spüren, wie sehr sich dieser Crossover von dem Supermini unterscheidet, den ich selbst fahre.

Obwohl beide Fahrzeuge auf derselben Plattform basieren, unterscheiden sie sich in ihrem Fahrverhalten und dem Fahrgefühl. Während die hohe Sitzposition und die größere Bodenfreiheit des Crossovers in der Stadt Komfort bieten, punktet das klassische Schrägheck mit Kompaktheit und Wendigkeit.