Hyundai Tucson erhält neue Versionen: Hybrid- und Frontantriebsmodifikationen

Hyundai hat das Angebot an Tucson-Hybrid-Crossovern auf dem amerikanischen Markt erweitert. Den Kunden werden zwei Neuheiten angeboten: die stylische Night AWD-Version mit schwarzen Akzenten und erschwinglichere Hybridvarianten mit Frontantrieb. Der 2026 Hyundai Tucson Hybrid Night AWD ist der Star dieses Updates, wie Ixbt.com berichtet.

Die neue Ausstattung basiert auf der hochwertigen Limited-Version und zeichnet sich durch ihr aggressives Äußeres aus. Der Crossover verfügt über einen abgedunkelten Kühlergrill, schwarze Spiegelkappen, Fensterleisten, Embleme und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen. Ein schwarzer Dachhimmel im Innenraum rundet diesen Stil ab.

In Bezug auf die Ausstattung ist die Night-Version fast identisch mit dem Tucson Hybrid Limited. Sie umfasst ein 12,3-Zoll-Digital-Kombiinstrument, ein gleich großes Multimediasystem, ein Panoramadach, eine berührungslose Heckklappe, eine Akustik-Windschutzscheibe, beheizbare und belüftete Ledersitze sowie ein Bose-Audiosystem mit acht Lautsprechern.

Der Preis für den Tucson Hybrid Night AWD beginnt bei 44.175 US-Dollar inklusive Überführungskosten, was etwa 500 US-Dollar mehr als bei der Limited-Version ist. Gleichzeitig hat Hyundai den Hybrid-Tucson erschwinglicher gemacht. Die Modellreihe umfasst nun die Frontantriebsversionen SE Hybrid und SEL Hybrid, die günstiger sind als die Allradmodelle.

Der Einstiegs-Tucson Hybrid SE mit Frontantrieb kostet 32.550 US-Dollar und ist damit 1.500 US-Dollar günstiger als die Allradversion. Der Preis für den Tucson Hybrid SEL FWD beginnt bei 34.000 US-Dollar, was ebenfalls eine Ersparnis von 1.500 US-Dollar gegenüber dem Allrad-Pendant bedeutet.