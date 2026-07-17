Wissenschaftler finden wichtige Anzeichen für Leben auf erdähnlichem Planeten

Wissenschaftliche Forschungen zur Suche nach Leben außerhalb des Sonnensystems haben ein weiteres bedeutendes Ergebnis geliefert. Wissenschaftler haben erstmals die Existenz einer Atmosphäre auf dem Exoplaneten bestätigt, der erdähnliche Eigenschaften aufweist und 49 Lichtjahre von uns entfernt liegt. LHS 1140b Dies berichtete The Guardian .

Bisher wurden Atmosphären hauptsächlich bei Gasriesen und Exoplaneten vom Typ „Sub-Neptun“ nachgewiesen. Diesmal gelang es Wissenschaftlern jedoch durch Beobachtungen erstmals, die Existenz einer Atmosphäre auf einem Gesteinsplaneten in der habitablen Zone zu belegen.

Die Hauptautorin der Studie, die ehemalige Forscherin der Harvard University Dr. Charles Cadieux, betonte, dass dies nicht nur der erste Nachweis einer Atmosphäre auf einem Gesteinsplaneten in der habitablen Zone ist, sondern auch der erste direkte Nachweis eines Stoffes in dessen Atmosphäre.

Nach Ansicht des Wissenschaftlers macht dieses Ergebnis LHS 1140b zu einem der vielversprechendsten Objekte für die Astrobiologie und die Erforschung lebensfreundlicher Umgebungen außerhalb des Sonnensystems.

Es wird berichtet, dass die Masse des Planeten 5,6-mal so groß ist wie die der Erde und sein Radius etwa 70 Prozent größer ist. Obwohl er in Zusammensetzung und Temperatur der Erde in gewissem Maße ähnelt, ist er gebunden rotiert, könnte über größere Wasservorräte verfügen und seine Atmosphäre könnte sich deutlich von der der Erde unterscheiden.

Der 2017 entdeckte LHS 1140b umkreist einen kleinen roten Zwergstern im Sternbild Walfisch. Cadieux betont, dass die aktuellen Daten darauf hindeuten, dass der Planet die wesentlichen Faktoren für Leben besitzt: eine felsige Oberfläche, eine Temperatur, die flüssiges Wasser ermöglichen könnte, und eine Atmosphäre. Die Atmosphäre könnte verhindern, dass Wasser in den Weltraum entweicht, und die Oberfläche vor schädlicher Strahlung schützen.

Die Forscher konnten auf einem anderen Gesteinsplaneten im selben System, LHS 1140c , keine Spuren einer Atmosphäre nachweisen.

Laut einem im Journal Science veröffentlichten Artikel wurden die Beobachtungen mit dem Magellan Clay

Teleskop am Las-Campanas-Observatorium in Chile durchgeführt. Bei Beobachtungen im Jahr 2024 wurde entweichendes Heliumgas vom Planeten registriert. Obwohl dieses Gas bei späteren Beobachtungen nicht nachgewiesen wurde, überprüften die Wissenschaftler mögliche Fehler und falsche Ergebnisse erneut und bestätigten die Zuverlässigkeit der ersten Schlussfolgerungen.